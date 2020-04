Nove mere Vlade Srbije u suzbijanju virusa COVID-19

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su donete nove mere, pre svega zabrana kretanja od subote u 13 časova do ponedeljka u 5 ujutro i zabrana okupljanja više od dve osobe.

Krizni štab doneo je mere za naredni vikend. Umesto u nedelju kako je bilo do sada, penzionerima će biti omogućeno da kupovinu obave u subotu od 4 do 7. To je urađeno da bi se smanjilo kretanje, odnosno da zaposleni u marketima ne bi na posao dolazili samo na tri sata u nedelju. Prodavnice će u tom periodu biti otvorene samo za građane starije od 65 godina i drugima neće biti omogućena kupovina. Vlasnici pasa, po odluci Kriznog štaba koju je Vlada Srbije usvojila, moći će svoje ljubimce da izvedu u šetnju u subotu od 23 do 01 posle ponoći, i u nedelju od 8 do 10 i od 23 do 1 posle ponoći.