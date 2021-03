Oštećen automobil pokrajinske poslanice i poverenice Gradskog odbora SNS Stanislave Hrnjak

Poruka je jasna, kaže pokrajinska poslanica i poverenica kikindskog odbora Srpske napredne stranke Stanislava Hrnjak. To što je noćas jedino njen od četvrdesetak automobila na parkingu u centru grada, kod Galadske, oštećen ne može biti slučajnost.



– Jutros kad je suprug krenuo na posao, telefonom me je obavestio da je neko tupim predmetom ili šipkom udario auto sa gornje strane. Dešava se na ovim parkinzima da ljudi nepravilno parkiraju i da automobili budu zaderani, ali ovo je urađeno sa namerom. Da vam neko odozgo udari automobil i da vam napravi oštećenje je vrlo simptomatično, i to u ovom trenutku kada sam ja kao funkcioner Srpske napredne stranke u prethodne dve nedelje govorila o kriminalcima koje su Đilas i Milešević doveli u Kikindu. I evo sad sam očigledno dobila odgovor ili upozorenje, da bi bilo možda pametnije da ćutim. Ali ja se takva nisam rodila, naročito za sve ove godine koliko se jasno i glasno borim za politiku SNS, za građane i ovu zemlju. Tako će biti i dalje. Moja bezbednost i bezbednost moje porodice dovode se u pitanje. Neko je noćas prošao sa namerom i udario automobil. Došla je policija, videćemo čiji je to potpis, verujem u državne organe ove zemlje. Ako se okrenete oko sebe videćete koliko je automobila ovde parkirano, kako baš moj automobil? Naravno, ne želim da bilo čiji automobil bude oštećen, daleko od toga. ali u kontekstu priče jasno je da je to poruka od kriminalnih struktura koje je prethodnih dana Đilas nama doveo u Kikindu- ističe Stanislava Hrnjak, pokrajinska poslanica i poverenica Gradskog odbora SNS.

U političkom životu oštre kritike među protivnicima su jedno, ali je sasvim nešto drugo, itekako zabrinjavajuće, kada se ugrožava nečija bezbednost ili imovina, kaže Hrnjakova dodajući da je ovo neće pokolebati u uverenjima niti zaustaviti u borbi za politiku koju vode Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

-Onog momenta kad bezbednost počinje da vam bude ugrožena, i lična i bezbednost porodice kao i imovina onda se to diže na viši nivo. Sve ovo neće me zaustaviti niti uplašiti jer se zalažem za ono u šta čvrsto verujem, a to je da politika Srpske napredne stranke ovu zemlju vodi čvrsto napred. Zahvaljujući rezultatima rada, živimo bolje. Ali skrećem pažnju da imam decu i porodicu. Mislim da ćemo dobiti odgovor na pitanje kao što smo dobili odgovor da li su ljudi koje su Đilas i Milešević doveli iz Beograda kriminalci, a videli ste da jeste. I tu nema laganja- poručila je Hrnjak.