Nemački poslanik rekao istinu o ratu i pobrao aplauze kolega! Možda ima nade da se dozovu pameti!

“Rusi su vas još pre 15 godina upozorili, Vladimir Putin je još tada držao govor na ovom istom mestu u nemačkom Bundestagu, a vi ste svi aplaudirali”

Poslanik opozicione Alternative za Nemačku Petr Bistron u govoru od 24. februara oštro je kritikovao kancelara Olafa Šolca zbog odnosa Nemačke prema krizi u Ukrajini.

Bistron je tokom sednice Budenstaga održao govor u kome je izneo istinu o ratnim dešavanjima na području Ukrajine.

– I šta ste time postigli? Vi ste kancelar Nemačke, rekli ste da se sfera uticaja pomerila. Čija tačno sfera? To se NATO pomerio do granica Rusije, sfera NATO uticaja je došla do same granice sa Rusijom. A koja je cena toga? Sada umiru mladići i sa ruske i sa ukrajinske strane. A na geopolitičkom planu ste odgurali Rusiju u ruke Kine. Rusija je uvek bila evropski nastrojena, a sada ste je odgurali na stranu Kine. I ne smete da kažete da vas niko nije upozorio. Rusi su vas još pre 15 godina upozorili, Vladimir Putin je tada držao govor na ovom istom mestu u nemačkom Bundestagu, a vi ste svi aplaudirali. Onda je 2007. predložio svima zajednički plan bezbednosti u Evropi, ali vi ste rekli ne. Još pre mesec dana nemački general vas je upozorio na to, a vi ste ga otpustili zbog toga. Ignorisali ste sva moguća upozorenja i rezultat toga je rat u Evropi, a vi ste jednako krivi za to – istakao je Bistron u svom obraćanju kancelaru i kolegama u Bundestagu.

Podsećamo, nemački kancelar Olaf Šolc je ruski napad na Ukrajinu okarakterisao kao povredu međunarodnog prava. U telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim izrazio je solidarnost Nemačke.

– U ovom teškom trenutku vam garantujem punu solidarnost Nemačke. Ruski napad na Ukrajinu predstavlja eklatantnu povredu međunarodnog prava i on se ni sa čim ne može opravdati. Nemačka najoštrije osuđuje ovaj bezobzirni čin predsednika Putina – rekao je tom prilikom nemački kancelar Olaf Šolc.