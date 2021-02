Nema boljih: Streljačku družinu Kikinde posetio gradonačelnik

Pred Streljačkom družinom Kikinde su brojni izazovi, kako rezultatski tako i kada su u pitanju infrastrukturni radovi na poboljšanju uslova za bavljenje ovim sportom.

Klub su sinoć posetili lokalni čelnici.

Istorijski uspeh je postignut. Na Kupu Srbije, i seniorke i seniori Streljačke družine Kikinda izborili su se za zlato. Time se ne može pohvaliti ni jedan klub u Srbiji, osim našeg. Istina, takvi rezultati su i najvavljivani nakon odluke Duška Petrova, reprezentativca, da se vrati u Kikindu i doprinese tom rezutatu. Petrov je preuzeo i čelnu funckiju u klubu i to baš u vreme kada se i sam priprema za najznačajnija takmičenja u svojoj karijeri koja ga mogu odvesti do Olimpijade.

– Sledeće nedelje imamo prvestvo Srbije što nam je najvažnije takmičenje za klub, nakon toga idu moje kvalifikacije za Olimpijadu, a kad sve to prođe i uspem da se i plasiram slede pripreme za Olimpijadu, a ako ne nastavljamo da radimo na klubu, da ulažemo, izmenimo neke stvari, obnovimo ovu zastarelu opremu, nadam se da ćemo u tome i uspeti. Ovo je jako skup sport. Recimo da jedna elektronska meta košta 500.000 dinara, mi imamo deset mesta i jednu metu, to Vam sve govori. Imamo sponzore, obećana nam je još jedna meta do kraja meseca ali u odnosu na broj mesta to je nedovoljno, moraćemo mnogo da radimo, kaže Duško Petrov, predsednik kluba „Streljaška družina Kikinda“.

Iako juniorka, devetnaestogodišnja Stanislava Popov pucala je u seniorskoj ekipi zajedno sa Jelenom Tomić i Nedom Sarić i doprinela osvajanju zlatne medalje ekipno u finalu kupa Streljačkog saveza Srbije. Stanislava trenira tek 3 godine a postiže izuzetne uspehe. Član je reprezentacije i još dve godine moći će da nastupa i za seniorsku i juniorsku selekciju. Sutra je očekuje juniorsko prvenstvo države.

– Očekivanja su velika, možda i veća od mojih sosptvenih., trudim se da to ne gledam kao na obavezu već nešto što volim , trudim se da ne osetim taj pritisak koji se stvara već da budem što smirenija i prisebnija da bih to zlato i donela u Kikindu, iskrena je Stanislava Popov, mlada članica Streljačke družine Kikinda.

Grad Kikinda pored moralne, pruža i finansijsku podršku a pored redovnog finansiranja sportskih sklubova, Streljačka družina prepoznata je kao beneficirani klub zbog čega dobija i dodatna novčana sredstva.

– Imati fantastične strelce kakve ima Kikinda je za ponos svih nas. Grad Kikinda kao što je i obećano pomoći će i za ulaganja u sportsku infrastrukturu i srećni smo što povratak Duška Petrova već rezultira osvajanjem kupova. Videćemo koje su potrebe ovog kluba i pokušaćemo da dođemo do dodatnih sredstava možda i kod drugih donatora, viših nivoa vlasti da rešimo postojeće probleme. Iskreno se nadam da ćemo imati našeg predstavnika na Olimpijadi a rezultati pokazuju da smo vrlo blizu tome, kaže Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

– Programi koje smo pokrenuli su brže nego što smo očekivali dali rezultate. Ovo je istorijski rezultat. I dalje ćemo istrajati da ispratimo ovakav rezultat koji postigne bilo koji klub, iz bilo kog sporta, kaže Dragan Pecarski, član gradskog veća zadužen za sport.

Streljačka družina Kikinde je pretežno pištoljaški klub, mada ima mladih talenata u kategoriji vazdušne puške od kojih se tek očekuju, a ni sada ne izostaju, sjajni uspesi. Klub broji oko 25 strelaca, skoro polovinu tog broja čine devojke, a 15 članova je izabralo pištolj. Klub je možda na korak da dobije i novog člana. Oprobao se i sam grdonačelnik.

– To izgleda na oko lako kad pucaju Dimitrije, Jelena, Duško ali nije lako. To su godine i sati provedeni u streljani, vežba , preciznost i smirenost, a to je ono što krasi ove momke i devojke, kaže Lukač.