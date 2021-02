Nema boljeg u zemlji, Duško Petrov odbranio zlato

Duško Petrov, odbranio je juče zlato u finalu Kupa Srbije u kategoriji standardni vazdušni pištolj. Iako se od Duška tek očekuju uspesi, od njega u ovom trenutku nema boljeg u Srbiji.

Baš kako je kikindska javnost i očekivala: Duško Petrov, sprski reprezetnativac, odbranio je juče u Novom Sadu u kategoriji standardni vazdušni pištolj zlato Srbije.

– Srećan sam što sam uspeo da odbranim titulu prvaka Srbije ali to sam i očekivao jer sam maksimalan učinak imao u sva tri kola Kupa Srbije iako je bilo malo gusto u finalu sa mojim kolegom iz reprezentacije, kaže Duško Petrov, član Streljačke družine Kikinda.

Najboljeg strelca Srbije za dva vikenda očekuje Prvestvo Srbije u Nišu a u maju dugo očekivano prvestvo Evrope koje će biti održano u Osijeku. Tu se puca za poslednje 2 kvote u Evropi za olimpijske igre. Važno je stići do Olimpijade a kada će biti održana neizvesno je zbog epidemiološke situacije u celom svetu.

– S obzirom da je prvenstvo Evrope trebalo biti održano februara u Finskoj i to je otkazano i pomereno za maj u Hrvatskoj, više ništa ne možemo da očekujemo. Ne znam kad će biti. Moj san i cilj je da dođem prvo do plasmana za Olimpijadu i to će biti kruna uspeha, kaže Petrov.

Evropa danas ima 15 do 20 strelaca koji mogu da postignu olimpijske uspehe. Taj podatak govori o značaju što je baš naš sugrađanin, Petrov jedan od njih. Zahvaljujući njegovoj odluci da se vrati i nastupa za Kikindu, Streljačka družina Kikinde je po prvi put u istoriji kluba dostigla uspeh prvaka Srbije a izuzetno uspešne u jučerašnjem Finalu kupa Srbije u Novom Sadu su bile i žene koje su takođe ekipno izborile prvo mesto u konkurenciji pištoljem.