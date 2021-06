Nedimović u Mokrinu: Veliko interesovanja za konkurse Ministarstva i sekretarijata za poljoprivredu

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić, posetili su danas poljoprivredno gazdistvo Dejana Šerbedžije u Mokrinu.

Već ustaljena praksa da ministar poljoprivrede obilazi gazdinstva, ovog puta, u Mokrinu, nastavila se. Danas je Nedimovića i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Božića, ugostio Dejan Šerbedžija, a bila je to prilika da se razgovara sa tamošnjim poljoprivrednicima.

– Sad su ratari ko bubice mirni. Pošto imaju dobru cenu i za pšenicu, suncokret, kukuruz i soju, sad čekaju da krene žetva i ako sve bude po očekivanjima, ove godine neće biti problema nikakvih. S druge strane to nam pravi probleme u stočartvu jer je izuzetno skupa cena hraniva i mi sad tražimo način da pomognemo i tovnom i mlečnom govedarstvu s jedne strane a s druge strane svinjarstvu. Realno tu će biti najviše problema u mesecima ispred nas ali mi 70 posto budžeta države namenjenog za poljoprivredu izdvajamo upravo za stočarstvo. To govori koliko nam je stalo da očuvamo stočarstvo jer šta bi bilo da toga nema na tržištu?! Što se tiče sektora svinjarstva najveća podrška će biti otvaranjem svega nakon Covida, otvaranja dela privrede što se tiče ugostiteljstva, restorana, hotela. Opet možemo da izvozimo u Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu a do sada nismo jer su bili preplavljeni jeftinim mesom iz Nemačke. Nemci nisu imali gde da prodaju jer im je zabranjen izvoz za Kinu pa su preplavili evropsko tržište, rekao je Branislav Nedimović, Ministar poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede u Mokrinu.

U očekivanju raspisivanja konkursa Ministarstva za poljoprivredu namenjenog ratarima za obnovu mehanizacije pre svega, Nedimović je potsetio da se ne mali iznosi već izdvajaju za razvoj ratarske proizvodnje.

– Na prostoru Kikinde imali smo 4.490 zahteva za subvencije a isplaćeno je 4090 zahteva. Ostali su na dopunama, nismo ih odbili već čekamo. Negde oko 4 miliona evra je ušlo u poljoprivredu Kikinde. Sutra ističe konkurs namenjen voćarima, povrtarima, vinogradarima, cvećarima. Sledeći konkurs za stočare ide zadnje nedelje juna i u septembru ide za ratare, navodi Branislav Nedimović, Ministar poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede.

U pokrajisnkom sekretarijatu za poljoprivredu ističu značajno interesovanje poljoprivrednika za konkursne linije.

– Zaista je veliki odziv. Same prijave su izuzetno kvalitetne. Nažalost, na nekim linijama nedostaje sredstava. Recimo na konkursu za mlade tu je sigurno bilo potrebno još 100 miliona dinara. Završen je danas konkurs za navodnjavanje. Pristigle su 803 ispravne prijave, prolazi 707 ugovora. Dakle, skoro 90 odsto prijava prolazi i ja sam prezadovoljan, kaže Čedomir Božić, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Nije krio današnji domaćin zadovoljstvo najpre oko cene ratarskih proizvoda, očekivanih dobrih prinosa ali zadovoljan je i sa sredstvima koja može da povuče zahvaljujući ministarstvu i pokrajisnkom sekretarijatu za poljoprivredu. Zahvaljujući tim sredstvima odnosno konkretno beskamatnom kreditu pokrajine, kupio je novi traktor.

– Imali smo staru mehanizaciju, kao svi početnici, s koleno na koleno, od dede, od tate. Zadnje što smo uzeli to je nov traktor uz podršku Pokrajisnkog sekretarijata za poljoprivredu. Teško je doći do toga, rizici su ogromni, poljoprivreda je proizvodnja pod otvorenim nebom. Ove godine očekujem cenovno dobru godinu za ratare, kaže današnji domaćin Dejan Šerbedžija, poljoprivredni proizvođač iz Mokrina.

Pored viših nivoa vlasti, i Grad Kikinda u okviru sopstvenih mogućnosti podržava poljoprivrednike kroz sopstvene konkurse.

– Kikinda misli na svoje poljoprivrednike. U proteklih sedam osam godina mislim da je poljoprivreda podignuta na viši nivo. I sami izdvajamo više od 15 miliona dinara za određene mere koje pomažu poljoprivrednim prooizvođačima, kaže Nikola Lukač, gradonačenik Kikinde.

Opširniji razgovor sa našim sagovornicima možete pogledati u ovonedeljnoj emisiji Plodovi ravnice, u nedelju u 15h.