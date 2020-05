Ne žele odlazak generacije bez svečanog rastanka

Maturanti generacije 2020. i dalje sa nestrpljenjem očekuju odluku o tome da li će maturskih večeri uopšte biti. O tome će se tek odlučivati i od procene epidemiološke situacije, zavisi da li će najvažnija noć u njihovom životu biti i održana krajem juna, kako se već uveliko planira.

I dok još nema zvanične informacije o tome da li će se organizovati tradicionalna proslava mature, među maturantima nada ne jenjava. Koronavirus je za učenike završnih godina srednjih škola stigao u vreme njihovih planova o odlasku na fakultet ili prvog zaposlenja, druženja koje je najlepše u mesecima pred kraj škole i naravno maštanja o najvažnijoj noći u njihovom životu – maturskoj večeri. Mladi Kikinđani sa kojima smo razgovarali očekuju da će proslave biti održane, interno se već govori o zakazanim datumima i čekaju se zvanične dozvole Ministarstva prosvete. Dvomesečna izolacija im je svima teško pala i niko ne želi da ostane uskraćen za jedan od najlepših događaja u životu svakog srednjoškolca. Naš mladi kikindski šahista Milanko Bilić vreme izolacije proveo je uglavnom učeći i optimističan je da će mature biti.

Završavam Tehničku školu, smer elektro tehničar računara. Tokom ove situacije sa korona virusom i izolacije najteže mi je palo to što propuštam najlepše dane u srednjoj školi. Dobra stvar je što smo svi mogli da se posvetimo sebi. Jako sam se obradovao što će se ipak, pored svega ovoga, održati matursko veče i što ćemo moći da proslavimo ove četiri godine druženja, podelio je sa nama svoje razmišjanje Milanko Bilić.

Retko ko može ostati ravnodušan gledajući kako maturanti kraj svog srednjoškolskog školovanja obeležavaju tradicionalnim maturskim šetnjama gradskim trgom u Kikindi i nakon toga proslavom u restoranima . Što bi se reklo, nek muškarci izvinu ali gleda se naravno u devojke.

Teodora Trukić, je maturantkinja SSŠ “Miloš Crnjanski” smera zaštita životne sredine:

Posle srednje škole želim da nastavim Višu Pedagošku školu. Kada je izbila Korona mnogo mi je bilo teško, nisam znala šta ću od sebe ali ipak je tu bila moja porodica, tu su bili moji prijatelji sa kojima sam se svakog dana čula putem interneta, tako da je to nekako prošlo. Srećna sam zbog maturske večeri. Ipak je to nezaboravno veče svima. Biću sa svojim društvom, razrednom, opet ćemo se svi videti, naravno da mi je to drago. Polako idu pripreme za matrusko veče, još nisam odlučila šta ću, ali polako će to doći na svoje, kaže Teodora.

Velike planove ima i Veselin Mandarin, maturant SSŠ “Miloš Crnjanski”, a mi očekujemo da ga uskoro gledamo na filmskom platnu.

Posle završene srednje škole planiram da upišem Akademiju dramskih umetnosti. Cela ova situacija sa Korona virusom mi je teško pala jer nisam navikao na ovakvu situaciju, a polako sve dolazi na svoje mesto jer kako smanjuju sve ove mere zaista je lakše. Što se priprema za matursko veče tiče, pripreme polako počinju i sve ide svojim tokom, rekao je za TV Kikinda Veselin.

Jasni su naši sagovornici u stavu da matursko veče nije samo proslava i ne predstavlja samo oblačenje haljina već je to krunisanje svega što su prošli, završetak detinjstva i ulazak u svet odraslih.