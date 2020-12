Nazire li se stabilizacija epidemiološke situacije u Kikindi?!

Prema jutrošnjim podacima u Kikindi je 1.307 aktivnih slučajeva virusa korona. Taj broj je za 67 slučajeva veći nego u subotu kada je bilo 1240 aktivnih slučajeva. Ovde se ne može govoriti o 67 novih pozitivnih pacijenata koji je znatno veći jer je deo prethodno obolelih izlečen.

Broj pacijenata u kovid ambulantama Doma zdravlja tokom jučešanjeg dana bio je manji ali je izuzetno velik procenat pozitivnih. Naime od 207 obavljenih pregleda gde je 81 kontrolni pregled, prvi put se sa simptomima Covid 19 infekcije lekarima javilo 126 sugrađana. Od toga je na 96 urađenih antigenskih testova pozitivno čak 50 pacijenata, odnosno svaki drugi. PCR Metodom testirano je 32(tridesetdvoje) sugrađana i ti rezultati se očekuju.

Broj pozitivnih je na istom nivou kao i krajem prošle nedelje ali je manji broj obavljenih pregleda. Ohrabrujuća je jutrošnja situacija. Do 12 časova u Covid ambulanti Doma zdravlja u Svetosavskoj, primetno je manji broj pregleda. U toku prepodneva na antigenskim testovima bilo je 9 pozitivnih pacijenata, pa se može očekivati da će danas biti manji nego prethodnih dana, rekla je za TV Kikinda dr Marija Božić.

Po broj za kontrolni pregled u Covid ambulantama kikindskog Doma zdravlja pacijenti moraju ići lično, dok se za savet ili za informacije o potencijalnom vremenu pregleda po dobijenom broju, sugrađani mogu infromisati putem sledećih brojeva telefona:

U Covid Ambulanti u Svetosavskoj 53 telefon je: 316-204

U Covid Ambulanti na Mikronaselju broj telefona je: 316 – 218

Telefoni za zakazivanje kontrola su 316 -202 i 316 – 203

Rezultati PCR testova mogu se proveriti putem broja telefona 316 – 203

Ambulanta u Svetosavskoj 53 u potpunosti je u kovid režimu. Ovaj objekat namenjen je isključivo građanima sa respiratornim infekcijama, povišenom temperaturom i sumnjom na korona virus, kao i onima koji dolaze na kontrolu. U ovom objektu kovid ambulanta koja radi od 7 do 22 sata je u dvorištu, a kontrolne ambulante su unutar objekta i rade od 7 do 20 sati. U Svetosavskoj 53 otvorena je i ginekološka ambulanta za kovid pozitivne pacijentkinje koje imaju potrebu da se pregledaju. One najpre treba da pozovu izabranog ginekologa i dogovore se oko pregleda. Ambulante u Kralja Petra Prvog 106 i Sterije Popovića bb su takozvane zelene zone i pacijenti kojima je neophpdna lekrska pomoć mogu se javiti od 7 do 20 časova. Vikendom će do daljnjeg biti dežurna ambulanta u Kralja Petra Prvog 106 koja radi od 7 do 20 sati.