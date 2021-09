Navijači pozvani da bodre svoj tim “Kikindu Grindex” na startu nove sezone

Rukometaši „Kikinde Grindex“ imaju jasan cilj, da se od naredne sezone vrate u Arkus ligu Srbije. Prvi derbi ih očekuje već u subotu kada se na domaćem terenu sastaju sa „Smederevom“, a dobra vest je da će konačno publika moći da prisustvuje utakmicama. Igrače i upravu posetio je juče gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač i poželeo srećan start.

Počinje nova sezona za kikindske rukometaše. Već u subotu očekuje ih prvi značajan susret sa jednim od pretendenata da pređu u viši rang, ekipom „Smedereva“. Pripreme su završene i novi trener je zadovoljan. Slaviša Laković bio je poslednjih pet godina trener „Spartaka“ iz Subotice, a sada ima nameru da povede naše momke putem stare slave.

– U razgovoru sa najodgovornijim ljudima iz grada i kluba dogovor je da se Kikinda vrati tamo gde i zaslužuje. Svi znamo kako je prošle godine Kikinda ispala iz Arkus lige i prošla sezona je bila zaista teška za sve. Treba spomenuti i veliki hendikep kada je ekipa Kikinde u pitanju, a to je bio nedostatak publike na tribinama. Znamo svi kakva je rukometna atmosfera u ovom gradu tako da je jedan od razloga i to. U nadi da će ove godine, sad kad se publika vrati, tako i ostati do kraja prvenstva, da se rešimo ove pošasti koja nas je pratila celu prošlu sezonu. Što se tiče pripremnog perioda ja moram da budem zadovoljan i to se pokazalao i na trening utakmicama, dosta smo to dobro odradili. Jedino čim nisam zadovoljan je igrački fond. Tražili smo da imamo tri, četiri mlađa igrača koja bi bila i perspektiva i budućnost i ujedno pojačali konkurenciju i sam trening , ali idemo dalje. Svi sa nestrpljenjem čekamo prvo kolo, da krene prvenstvno, da vidimo publiku na tribinama i taj debri sa „Smederevom“ koje smatraju jednim od najozbiljnjih kandidata za prvo mesto, ali ima tu još nekoliko klubova koje ne bih potcenio, rekao je Slaviša Laković, novi trener MRK „Kikinda Grindex“.

Igrači i uprava tima znaju da ih očekuje teška sezona ali veliku nadu polažu u podršku sa tribina.

– Moramo da se fokusiramo da se tako pozicioniramo da od samog starta budemo najbolji, najborbeniji, najpožrtvovaniji. Nema tu nikakvih kalkulacija. Moramo da pobedimo u subotu. Moj zadatak je da pre svega pozovem publiku da posle skoro godinu i po dana ispune halu. Trudićemo se da sve epidemiološke mere ispoštujemo a publika treba da ponese maske. Trudićemo se da ne bude rizika po zdravlje publike i igrače. Moja je molba i želja i pozivam sve naše sugrađane koji su nas pratili i u dobru i u zlu i da vratimo tu masovnost koju nam je epidemija oduzela, kaže Vojislav Bulatović, član uprave MRK „Grindex Kikinda“.

– Očekivanja su da se vratimo u Arkus ligu, da uđemo u viši rang. ja sam sa tom nadom ostao, ambicije kluba su od početka kluba jasne a to je taj povratak i nadam se da ćemo ostvariti zacrtani cilj, kaže Nikola Vrgović, MRK „Kikinda Grindex“.

– Sa većom željom i sa ciljem da uđemo u višu ligu nadam se da ćemo uspeti. Nadam se da će nas ova korona zaobići jer smo prošle godine stvarno imali problema. Bez cele postave smo igrali. Dobro, to je sad sve iza nas, nadamo se boljem a to je prvo mesto, konkretan je Slavko Miškov, golman MRK „Kikinda Grindex“ i jedan od omiljenih igrača „Kikinde Grindex“.

Uspešnu sezonu i povratak u elitni rang takmičenja „Grindexovcima“ je poželeo gradonačelnik Kikinde.

– Mislim da je ove sezone i sastavljena ekipa na vreme, nov trener od početka sezone i siguran sam da uz podršku svih nas i navijača će se vratiti na mesto koje im pripada. Kvalitetan rad, treninzi, samo neka momci daju sve od sebe i neka pokažu to na terenu i neka se bore za svoj klub, za svoj grad, i siguran sam da rezultat neće izostati, a to je povratak u Super ligu. Grad će podržati i finansijki i bodreći ih i siguran sam da će naš najbolji sport, rukomet, ponovo imati superligaša od naredne sezone, rekao je gradonačelnik Lukač.

Utakmica u subotu igra se sa početkom u 19 časova. U dvorani SC „Jezero“ je 850 mesta za sedenje a publika će morati da nosi maske i poštuje propisane mere.