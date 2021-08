Nastava u kikindskim školama redovno od 1. septembra

Nastava u školama 1. septembra počeće redovno za osnovce i srednjoškolce- časovi će trajati 45 minuta, a odeljenja se neće deliti u grupe. Da su škole na teritoriji Grada Kikinde u potpunosti spremne za regularan početak nove školske godine, potvrdio je za portal TV Kikinda Tihomir Farkaš, predsednik Aktiva direktora škola i direktor OŠ “Žarko Zrenjanin”.

–Za niže razrede osnovnih škola nastava će početi od 8 sati, dok će stariji razredi krenuti u školu popodne od 13 časova. Pratićemo epidemijsku situaciju i biti u stalnom kontaktu sa gradskim kriznim štabom i Zavodom za javno zdravlje. Reagovaće se po potrebi, pa će se ukoliko to epidemijska slika bude nalagala, prelaziti na kombinovani model . To znači da će, u tom slučaju, jedan dan đaci nastavu pohađati u školi, a drugi dan onlajn.Primenjivaće se modeli nastave onako kako je to Ministarstvo predvidelo. Nadam se da će redovna nastava ostati i tokom školske godine, pratićemo situaciju, kaže Farkaš. Dodaje da će 1. septembra na teritoriji Grada Kikinde prvi put u školske klupe sesti i bezmalo 450 prvaka.

Kako saopštio ministar prosvete Branko Ružić, napravljena su tri modela koja će zavisiti od epidemioloških podataka, zasnovanih na broju zaraženih, procentu pozitivnih testova, i mera prevencije u samim školama.

Prvi model pripada potpuno sigurnom okruženju, deca sede zajedno u klupama, nose masku dok razgovaraju ili odgovaraju, vakcinisani nastavnici ne nose masku sve dok ne priđu učeniku na razdaljinu od 1,5 metra rastojanja.

Drugi model je kombinovani model, sličan prošlogodišnjem za učenike sedmog i osmog razreda i srednjoškolce, što znači da jedan dan idu online, a sledeći dan bi imali neposrednu nastavu. Razlika je u tome što bi se to radilo na dnevnom nivou za razliku od prethodne godine. Međutim ako Tim za škole proceni da ima potrebe to bi se moglo sprovesti i kod učenika petog i šestog razreda. Ukoliko ima više učenika od 16 u jednom odeljenju učenici će se deliti u grupe.

Treći model predstavlja one najugroženije jedinice lokalne samouprave i za te škole je pripremljena onlajn nastava za srednjoškolce, a za osnovce kombinovana nastava. Od prvog do četvrtog razreda išli bi na časove od 30 minuta i delili se na grupe do 16 učenika. Od petog do osmog razreda smenjivali bi se u modelu nastave u danu.

Prema rečima ministra prosvete lokalne samouprave će biti svrstane u crvenu, žutu i zelenu zonu, a primenjivaće se model u skladu sa rizikom.

–Kada dođe do zaražavanja jednog deteta u grupi ili odeljenju sva deca nadalje nose maske a zaraženo dete ide u karantin. Ako bude dva obolela učenika, ta grupa ili odeljenje deset dana ide na onlajn nastavu, rekao je Ružić.