Narodni muzej radi od 10 do 18 sati, Suvača otvorena od 10 do 16 časova

Narodni muzej od danas je otvoren za posetioce od 10 do 18 časova. Svi posetioci biće u obavezi da prilikom dolaska prođu kroz dezobarijeru, kao i da nose zaštitnu opremu masku i rukavice. Maksimalan broj posetilaca u galeriji je pet, a u prostoru stalne postavke 20.

Od danas od 10 do 16 časova do subote, za posetioce je otvorena i Suvača sa maksimalno dva posetioca u prostoru mlina u isto vreme i uz obavezno nošenje zaštitne opreme. Muzej će do daljnjeg biti zatvoren za sve grupne posete.