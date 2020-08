Nakon šest meseci, u pozorište od sredine oktobra

Kikindsko Narodno pozorište ne radi gotovo šest meseci. Sa trenutnim popuštanjem epidemioloških mera, glumci obnavljaju rad na premijeri komada “Kovači” po tekstu Miloša Nikolića koja je trebalo da bude izvedena još krajem marta.

U prestonici, i većim gradovima Srbije, u delu kulturnih isnstitucija počinju aktivnosti za posetioce uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mera. Kikindsko pozorište sezonu obično počinje oktobra a tako će biti i sada ukoliko ne dođe do nekih promena usled epidemije virusa korona. Komad Miloša Nikolića “Kovači” trebalo je da bude odigran pred proglašenje vanrednog stanja i upravo to će biti prva predstava koju će Kikinđani gledati na otvaranju nove pozorišne sezone.

– Ono što je još pred nama je to što moramo svaku predstavu da obnavljamo jer nismo igrali šest meseci i zapravo posle te premijere moraćemo svakoj predstavi da se posvetimo sigurno tri, četiri dana, možda i pet, zavisi od predstave, od njene složenosti, od broja glumaca, ali ono što je sada već evidentno sa obnavljanjima jer mi imamo dosta gostujućih glumaca. Ti glumci će imati upravo te iste zadatke i u svojim vlastitim kućama. Biće potrebno dosta truda i napora da se uloži da se predstave obnove, da se ustanovi repertoar koji bi mogao da važi bar dvadesetak ili mesec dana. Ono što nas takođe očekuje do kraja godine, planiramo za Dan pozorišta, jednu ozbiljnu predstavu “Sabirni centar” kojom ćemo obeležiti 70 godina pozorišta. Mi smo pre korone razgovarali sa autorom teksta Dušanom Kovačevićem, on je dao pristanak tako da bi mogli, ako bude sredstava, da negde sredinom oktobra, krajem oktobra krenemo u stvaranje te ansambl predstave u kojoj će biti angažovani svi naši glumci, ističe Brane Marjanović, organizator programa Narodnog pozorišta Kikinda.

Publika će na otvaranju sezone dobiti preporuke za ponašanje u sali i informacije i šta ih očekuje, od merenja temperature, do smanjenog broja publike na predstavama, nošenja maski, poštovanja distance. Velika je odgovornost i na samim glumcima.

– Ne samo da glumci moraju biti odgovorni jedni prema drugima , nego moraju biti odgovorni u svom privatnom životu, da dolaze zdravi na probe i na predstave kako ne bi bilo zaražavanja. Jer ako budemo imali jednog pozitivnog znači da najmanje mesec dana pozorište neće moći da radi. Scene u kojima dolazi do bliskosti glumaca ostaće iste kako su se i do sada igrale. Igramo na odgovornost svakog od nas. Na nedavno održanom sastanku u Nišu, a na sastanku su bili predstavnici svih pozorišta dve zajednice, Zajednice profesionalnih pozorišta Vojvodine i Srbije, tridesetak direktora ili predstavnika pozorišta je bilo, i glumaca, neko je predlagao da se ide u virtuelno pozorište, zapravo bilo je i razmišljanja da se predstave prerežiraju ali za to sada nema vremena. Možda bi predstave izgubile i na kvalitetu. Glumci koji su bili prisutni sami su izjavili da će igrati kako su i do sada igrali ali da zahtevaju od svih aktera potpunu odgovornost, poptuno poštovanje pravila, ako imate danas predstavu i ako imate danas probu vi morate zdravi doći ali treba se odgovorno ponašati i u privatnom životu pre nego što dođete na posao, objašnajva Marjanović.

U nadi da neće doći do pogoršanja epidemiološke situacije jer bi neminovno prvo došlo do zatvaranja kulturnih institucija, iz kikindskog pozorišta publici poručuju da će komad “Kovači” opravdati poverenje publike. Komad se radi po izvornom tekstu sa tri glumca a uloge tumače Marina Vodeničar, Branislav Knežević i Mihajlo Laptošević, gostujući glumac.