Najtraženija roba na pijaci crvena paprika za pečenje i ajvar

Proizvođači paprike napominju da je ova godina bila teška za proizvodnju zahvaljujući suši, te da je bilo neophodno više zalivanja. Paprika „slonovo uvo“ koja se i najbolje prodaje u ovo doba godine koša od 90 dinara po kilogramu ukoliko se kupuje na džak ili 110 dinara ukoliko se kupuje na kilograme. Pored ove naišli smo na proizvođača ljute paprike „dugmetare“.

Kupus koji proizvode Kikinđani, ali i karfiol takođe je u ponudi.

Krastavci salatari prodaju se po ceni od 70 dinara za kilogram, krompir na malo 50, dok je na džak 40 dinara za kilogram, paradajaz od 70 do 120 za kilogram , tikvice su 80 dinara za kilogram, jabuke od 40 do 80 dinara, grožđe je od 70 do 120 dinara, kruške viljamovke su od 80 do 100 dinara, paprika babura od 90 do 120 dinara za kilogram. Zelen košta 120, a šargarepa 70 dinaara za kilogram Luk na malo je 50 dinara, a na džakove je 35 dinara za kilogram, beli luk je 350 dinara za kilogram, celer je 100 dinara za komad, spanać je 50 dinara kesica. Jaja se prodaju po ceni od 10 do 13 dinara po komadu u zavisnosti od klase.