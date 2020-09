Nagrada “Đura Đukanov” Pavlu Aleksiću

Žiri u sastavu Ognjenka Lakićević, Uglješa Šajtinac i Mladen Vesković doneo je odluku da književnu nagradu ,,Đura Đukanov“ koju dodeljuje Narodna biblioteka ,,Jovan Popović” dobije Pavle Aleksić za zbirku priča ,,Tamo je more”.

U obrazloženju žirija zbirka ,,Tamo je more” predstavlja sumu otkrića mladog pripovedača koji se i doslovce kreće mapama Novog sveta, uz povremene povratke u onaj Stari. Atmosfera, kojoj Pavle Aleksić često daje prednost u svojim pričama, priziva čitaoca da sam učita kodove prepoznavanja tamo gde nakon razgovora i slutnji junaka još uvek ostaje prostora za to. Zbirka je tematski komponovana poput duže proze, možda romana, o neprelaznoj udaljenosti pojedinaca. Ona je jednako nesavladiva za junake ma oni bili razdvojeni okeanima ili spojeni u zagrljaju. Zbirku ,,Tamo je more’’ odlikuje lakoća pripovedanja i jednostavnost. I to je moguće ali tek nakon veštog odabira detalja i epizoda u čemu je autor uspeo. To u ishodu daje uverljivu realističku prozu.

U odnosu na ostale rukopise koji su stigli na ovogodišnji konkurs, ova zbirka najbolje spaja vrstu književnog talenta svog autora, kompoziciju pojedinačnih priča i zbirke u celini i njihovu literarnu realizaciju. Nagrada se dodeljuje od 2005. godine za rukopis neobjavljene knjige priča autora mlađeg od trideset godina.