Na zelenoj pijaci najveće interesovanje za kupus

Ponuda na zelenoj pijaci veća je od potražnje, ističu prodavci.Kupci se najviše interesuju za kupus koji se priprema za zimnicu. Cena je 20 dinara za kilogram, ali ima i onih koji u ponudi već imaju kiselog kupusa.

Pravo je vreme i za setvu belog i crnog luka, tako da je u ponudi arpadžik i semenski beli luk. Arpadžik je 200, a beli luk je 400 dinara za kilogram.

Nude se i crna i bela rotkva, za koju prodavci tvrde da je odlična za lečenje prehlade. U ponudi je i jesenje cveće.

Zelen veza je 70 dinara, karfiol je 80 dinara za kilogram ,a kelj se prodaje po ceni od 100 dinara. Kilogram luka je od 40 do 70 dinara, paradajza 150, celera 80, krompira 50, paprike 130, šargarepe 70, dok je kilogram spanaća 300 dinara.

Kilogram ludaje je 40 dinara, kruške su od 80 do 130 dinara,jabuke su od 50 do 60 dinara, banane i grožđe su 100, mandarine i limun su za 10 dinara skuplji, a narandže se prodaju po ceni od 180 dinara za kilogram. Jaja su od 10 do 13 dinara u zavisnosti od klase.