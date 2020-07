Na zaraznom odeljenju od 1.jula uzeto 304 uzorka od toga 151 pozitivan bris

U kikindskoj bolnici nema većih promena kada su u pitanju hospitalizovani zbog korona virusa. Deo pacijenata je prethodnih dana otpušten a novi su primljeni te je broj onih koji se trenutno nalazi na lečenju 26 pacijenata. Jedna pacijentkinja je i dalje na respiratoru.

Broj hospitalizovanih pacijenata koji se u kikindskoj bolnici leče od korona virusa i dalje se kreće oko 30. Jutros je evidentirano 26 pacijenata, a kako za TV Kikinda navodi direktor kikindske bolnice,

od prvog pa do 30. jula na zaraznom odeljeju uzeto je ukupno 304 uzorka i od tog broja bio je 151 pozitivan, odnosno skoro 50 odsto.

– Od tih 151, 62 je bilo hospitalizovano do sad. Naravno oni se otpuštaju sa poboljšanjem kliničke slike, odlaze u kućnu izolaciju pa ih dalje prati Dom zdravlja. Pričali smo o zdravstvenim radnicima, naravno i zdravstveni radnici su u situaciji da se kao i svi građani negde mogu inficirati, bilo na poslu, bilo u privatnim aktivnostima. Ukupan broj zdravstvenih radnika koji je do sad bio pozitivan je 13 i 6 ne zdravstvenih radnika. Oni su svi dobro, neki su već izlečeni, drugi se leče i to sve ide svojim tokom. Znači, nismo neko ko je nedodirljiv u ovoj situaciji, navodi Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Hospitalizovani u Kikindi su stabilnog stanja osim pacijentkinje koja je duže od nedelju dana priključena na mehaničku ventilaciju.

– Ako pričamo o pacijentkinji koja je na respiratoru stanje je nestabilno. Bude za trenutak bolje pa pomislimo konačno je krenulo na dobro. C-reaktivni protein, parametar koji pokazuje nivo upale u organizmu je u jednom trenutku baš drastično pao i pominjao sam vam da je bolje međutim juče smo radili kontrolni snimak pluća a po snimku nije još dobro. Mi se trudimo i dajemo sve od sebe. Kod korone ne možete tvrditi ništa. U jednom trenutku situacija se drastično izmeni i dođe do pogoršanja kod pacijenata za koje ste pričali da će biti dobro. Doktori i sestre se trude da daju sve od sebe i u nezi, i dijagnostici, i terapiji a sve zavisi od organizma, ne samo od lekova, objašnjava Stojisavljević.

Broj hospitalizovanih stagnira jer se deo pacijenata otpušta na dalje kućno lečenje a ujedno se hospitalizuju novooboleli.

– Što se tiče pregleda u febrilnoj ambulatni, nije bilo ispod 10 pregleda. Prekjuče je bilo 20 pacijenata, to je baš bio udar. To su ranije ostvareni kontakti koji sad dolaze na pregled. To je nešto što smo očekivali. Tu smo da radimo dijagnostiku, kaže direktor kikindske bolnice.

Oko 30 posto pacijenata primljenih na stacionarno lečenje u ovom trenutku koristi kiseonik u terapiji. Stojisavljević dodaje da je prilikom statističke obrade informacija došao do podatka da je u Kikindi trenutno hospitalizovan veći broj osoba ženskog pola nego muškog I uglavnom se radi o pacijenktinjama iznad 60 godina starosti. U Kikindi za sad nije bilo zabeleženih slučajeva da je došlo do ponovnog zaražavanja pacijenata, odnsono da osobe koje su već preležale infekciju covid 19 ponovo obole.