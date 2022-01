Na prozivci OFK Kikinde 23 igrača, stigla i dva pojačanja iz Bečeja

Prelazni rok traje, ali je OFK Kikinda nakon duge zimske pauze, juče započela pripreme za prolećni deo prvenstva Srpske lige Vojvodina.

Opstanak u Srpskoj ligi, zacrtani cilj na početku sezone je upravo ono što je predsedniik OFK Kikinde juče poručio igračima na prozivci i prvom zvaničnom treningu pred prolećni deo prvestva.

– Pripreme kreću, nadam se da će se raditi jako dobro. Obzirom da su naše ambicije da opstanemo u ovoj ligi i da se ne borimo za opstanak. Mi smo bili neka sredina tabele, malo smo pali ovih zadnjih kola , imali smo teške protivnike, možda i nismo pružili najbolje igre, ali očekujemo da u drugoj polusezoni igramo bolje, da se popnemo na tabeli što više prema vrhu i da obezbedimo opstanak, ističe Dragan Felbab, predsednik Upravnog odbora OFK Kikinde.

Kikindski srpskoligaš do sada je pojačan sa dva igrača iz OFK Bečeja a to su Nikola Terzin i Marko Mastilo. Kadrovske promene još se očekuju do kraja prelaznog roka.

– Raduje me što smo počeli, mnogo je velika pauza, nažalost, u srpskoj ligi ali igrači su aktivni bili igrali su neke kupove, turnire, atmosfera je dobra. Ono što me najviše raduje da ćemo proći cele pripreme zajedno što nije bio slučaj u prvom delu gde sam se kasno pridružio ekipi. Imamo šest i po nedelja, zakazanih sedam utakmica, imamo vremena da se spremimo i u debitanstkoj sezoni u srpskoj ligi završimo bez neke teške borbe do kraja, kaže trener Nenad Kovačević.

Predsednik kluba ne očekuje da ih ni novac ometa u nastavku sezone.

– Što se tiče budžeta, ja imam informacije da je budžet stabilan, da je Grad izdvojio više para nego u prvom delu sezone, što znači da ne bi trebalo da imamo te probleme, kaže Felbab.

Prva pripremna utakmica igra se 2.februara sa zrenjaninskim “Radničkim”a potom 5.02 sa rezervnim timom “IMT Ušće” takođe Srpskoligašem grupe „Beograd“.