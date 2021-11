Na novembarskom bazaru već se oseća duh predstojećih praznika

I danas su na gradski trg izašli lokalni proizvođači na Novembarski bazar. Već je lagano počela da se oseća novogodišnja atmosfera, verovatno tome doprinose i sve niže temperature i svi se raduju predstojećem novogodišnjem bazaru.

Niske temperature i navike kikinđana da se u takvim okolnostima radije zadrže u svojim domovima, doprinela je slabijoj poseti novembarskog bazara u organizaciji Turističke organozacije Grada Kikinda. Lokalni proizvođači verno su izašli na trg i prestavili svoju ponudu a već se primeti i govori o predstojećem decembarskom, novogodišnjem bazaru. Među izlagačima je mladi Aleksa Raca koji lagano osvaja tržište i povećava krug kupaca.

– Uspevamo da se predstavimo i izvan Kikinde. Ovog vikenda su naši proizvodi predstavljeni u Banja Luci zahvaljujući Turističkoj organizaciji Grada Kikinda koja nam stvarno pomaže na svim poljima, predstavili smo se nedavno u Novom Sadu, Beogradu, danas je emitovana i emisija “Šarenica” gde smo takođe gostovali. Oni koji probaju naše proizvode su uglavnom oduševljeni najpre jer su proizvodi prirodni i bez aditiva. Naš najznačajniji proizvod je “Med i lešnik” sa kojim smo i ušli u ovu priču. To je zamena za eurokrem. Lešnik je naš a med kupujemo kod zvaničnih i potrvđenih proizvođača, kaže Aleksa Raca iz “Nutto- Natural house”.

Značajne vesti stižu iz Udruženja “Kikindska ludaja”, a to je da će dve prepoznatljive sorte, nadamo se, dobiti naše geografsko poreklo.

– Radimo na tome da sve ludaje, to jest bundeve dobiju kikindsko geografsko poreklo. To su “ludaja tamburica” kako je ovde poznata, a naziv sorte je Nektar i druga je autohtona sorta “Bele ludaja”. Dokumentujemo celkupan proces proizvodnje, fotografišemo, poslali smo uzorke na kontrolu kvaliteta, radimo na eleaboratu. Mnogi ne znaju da Kikinda u Srbiji ima najveći izbor sunčanih dana i to baš u vreme kada su ludaji potrebni za sazrevanje, i to želimo da povežemo, kaže Nikola Krnić, predsednik UG “Kikindska ludaja”.

Za neke prerano, za druge taman na vreme, ali polako se oseća duh približavanja novogodišnjih praznika. To se vidi i po tezgama sa slatkišima gde se rado već kupuju slatkiši sa novogodišnjim motivima. Uz sve to neizostaje i ponuda lokalnih proizvođača vina, ručnih radova i ukrasnog cveća.