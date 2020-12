Na meti lopova stabla stara 60 godina na imanju Jele i Vere Predojev na Deriću

Nelegalne seče drva prisutne su tokom cele godine. Ovo je sada već višedecenijski problem kome se teško staje na put. Sa njim su se suočile i sestre Predojev. Na salašu koji je njihova dedovina, na potezu Derić, posečeno im je i odneto 25 stabala bagrema starog 60 godina.

Sestre Jela i Vera Predojev, proslavljene atletičarke Sente, a već duži niz godina naše sugrađanke, pre tri nedelje zatekle su deset posečenih stabala bagrema starih 60 godina na svom salašu, na Deriću. Teren je udaljen od puta, nepristupačan u ovim zimskim uslovima, ali lopovima nije otežalo da odseku i odnesu gorostate koji su šest decenija okruživali imanje porodice Predojev. Krađa je prijavljena policiji, međutim povratne informacije koje bi im olakšale situaciju i otkrile ko je posekao drva, nisu dobile. Očekujući vesti policije, ponovo dolaze da obiđu salaš i zatiču još goru situaciju.

– Juče smo došle i šokirale se, još 14,15 stabala bagrema nam je posečeno. Bagremova šuma stara je 50, 60 godina. To je naš pokojni otac sadio. Policija je procenila štetu ove druge ture na preko 200.000 dinara, prethodnu 100.000, ali nama to više znači od tih 300.000 dinara. Ja imam penziju 20.000, pa sad vidite. Mi kupujemo drva da se mi grejemo. Mogle smo i mi poseći ova drva da smo želele ali smo ih čuvale jer je sećanje na našu dedovinu, kaže vidljivo potresena Jela Predojev.

Bliznakinje Vera i Jela danas imaju 60 godina a stabla su posađenja po njihovom rođenju.

Iako žive sa malim primanjima i odavno su, da bi sebi olakšale ovu situaciju, salaš mogle prodati. Ipak su želele da sačuvaju sećanje i čak su koliko-toliko uspevale da ulože u objekat po malo. Nemoć je sada primarno osećanje. Zaista nema rešenja u ovoj nezavidnoj situaciji.

– Stvarno ne znam. Sestra i ja plaćamo redovno porez Kikindi, i ova zemlja pripada Gradu Kikinda, jel stvarno policija toliko nemoćna da ne mogu da utvrde ko je ovo uradio. Ovde je blizu i Novo Miloševo, preko kanala je atar Novog Miloševa, zar stvarno ne mogu kikindska i novobečejska policija da sarađuju da otkriju počinioce. Ovo nam se nije pre dešavalo, ali 21.novembra sam ja primetila da je neko kod mosta sekao drva, prijavile smo novobečejskoj policiji da se vidi da li je to legalno ili nije, uveče su sekli. Zar nisu mogli da utvrde ko je to tamo sekao i da li su to možda iste osobe radile, kaže Jela Predojev.

Ovo može sutra da se ponovi. Oko salaša je ostalo još dugovečnih stabala bagrema koja čuvaju emocije na porodicu, dedu Milivoja, detinjstvo. Najveći problem je što Jela i Vera ne znaju kako da se ubuduće zaštite od ovakvih krađa.

– Ne znam, totalno smo nemoćne. Dođe mi da plačem. I plakala sam, i pritisak mi je skočio. Ovo je stvarno situacija u kojoj smo toliko bespomoćne i da nije za poverovati da je policija toliko bespomoćna da ne mogu ništa da učine, to mi je stvarno neverovatno, zaključuje Jela Predojev.

Lopovi su im ukrali ne samo višegodišnja stabla već osećaj sigurnosti i mira koji su ovde doživljavale. Leto provode na ovom mestu ali zimi dolaze ređe, da obiđu imanje. Sada čekaju policiju da otkrije počinioce ali drva koja su štitila salaš od vetra, od sunca, više ne mogu biti vraćena.