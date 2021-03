Na izborima u selima biraće se saveti umesto knezova. Izbori na jesen.

Saveti umesto predsednika biraće se ubuduće na izborima u mesnim zajednicama. To je propisano novom gradskom odlukom koja je usvojena na poslednjoj sednici gradske skupštine. Drugačije nije ni moglo, jer je ovu oblast na taj način uredio zakon. Osim Banatske Topole i Sajana koji će imati tročlane savete, u svim ostalim mesnim zajednicama saveti će brojati pet članova. Izbori za Savete trebalo bi da budu održani na jesen, a sprovodiće se po pravilima neposrednog i tajnog glasanja.



“Odlukom je definisano da se izbori za savete mesnih zajednica moraju sprovesti najkasnije 30 dana pre isteka mandata prethodnom savetu odnosno nekom analogijom, pre isteka mandata sadašnjim predsednicima mesnih zajednica. S obzirom na to da su oni izabrani 17. decembra 2017. godine, to bi značilo da bi izbori za savete trebalo da se održe najkasnnije do 17. novembra”-navodi Ljuban Sredić, član Gradskog veća za mesne zajednice i poljoprivredu.



Ko može da se kandiduje za člana Saveta? Propisi kažu svaki punoletan stanovnik mesne zajednice koga predloži najmanje 20 građana.

“Ranije je to bilo, po prethodnoj odluci, da kandidata za predsednika mesne zajednice predlaže grupa od 100 građana. Sada je to sasvim pojednostavljeno, svaki pojedinac može da se kandiduje uz podršku 20 građana i njihovih potpisa koji moraju biti overeni kod notara. Na zbirnoj izbornoj listi nalaziće se svi kandidati koji su se prijavili za izbor, onim redosledom kojim su se i prijavljivali. U savet se biraju oni sa najvećim brojem glasova, bez obzira na izlaznost na izborima”.



Na konstitutivnoj sednici saveta mesne zajednice, većinom glasova bira se predsednik i, na njegov predlog, zamenik predsednika. Rad Saveta kontroliše skupština, Gradsko veće kao i gradonačelnik. Mandat članova saveta traje četiri godine.