Muzika u prvom planu i leto koje će programima zadovoljiti ukuse svih Kikinđana

Kikindsko leto počinje ovog vikenda. U najvećem delu posvećeno je muzičkim sadržajima u kojima će akcenat biti na lokalnim izvođačima a početak je rezervisan za događaje na bazenima i program ““Mamut invictus challenge”. Šta predviđa program rekao je Dejan Pudar, direktor SC “Jezero”.

– Od petka 30. do nedelje 1. avgusta biće održan prvi “Mamut invictus challenge” koji sami organizujemo, a koji najviše podseća na nekada popularne “Igre bez granica”. Takmičari će se nadmetati na otvorenim bazenima, a svaka ekipa ima najmanje šest, a maksimalno deset članova. Igre su zabavne i atraktivne i svi posetioci koji dođu će uživati. U petak su kvalifikacije, a u subotu su polufinalna i finalna nadmetanja. Kortizacija se ne plaća za sve Kikinđane. Publika sve to može pratiti u 20 časova. Pored ovog programa “Mamut invictus challenge”, imamo još jednu novinu. U nedelju u 10 sati počinje individualna trka sa preprekama na Starom Jezeru. Takmičari mogu da se prijavljuju neposredno pred njen početak. Staza je duga 3,5 kilometara, a sastoji se iz prepreka poput vojnog poligona, i to je veoma popularno u svetu. Stvarno nam je bogat program, eto već u utorak i sredu, 3. i 4. avgusta od 14 do 19 sati zahvaljujući tome što na bazenima već trenira više od 160 stranaca vaterpolista, iz Ukrajine i mađarskog Pečuja, održaće se takmičenje 3X3 u vaterpolu. Zainteresovane ekipe mogu da se prijave na recepciji SC “Jezero” a to će sve pratiti kupači na bazenima jer će olimpijski bazen biti praktično podeljen na dva dela, jedan za takmičenje, drugi za kupače– objasnio je Dejan Pudar.

U okviru “Kikindskog leta” nakon ovog vikenda nastavlja se sa muzičkim programom.

– Najveći broj učesnika “Kikindskog leta” su Kikinđani koji će imati priliku da pokažu šta znaju i šta najbolje rade. Biće tu i dobro prepoznatljivog programa, poput “Kikindskog korzoa” koji nekoliko godina unazad, četiri ili pet, nije održavao, spremili smo fotografije, panoe, a skup je kod Katoličke crkve 7. avgusta od 19 sati kada ćemo prošetati “Kikindskim korzom” kao do 1982.godine do kada je Korzo funkcionisao. Od 21 sat na Starom jezeru je “Disko Delfin” uz Savu Grabića i poznate hitove, eto baš na Starom Jezeru što smo i dugo želeli. U nedelju je u dvorištu Kurije u 21 sat koncert DVD-a. U utorak i sredu, 11. i 12. avgusta na istom mestu i u isto vreme je koncert plesne grupe “Substanz” iz Graca gde naša sugrađanka Maja Nedeljkov studira. U pitanju je moderan ples, a posetiće nas i njene četiri koleginice i koreograf iz Kine, i to je prilika da se dobro predstavimo jer oni nikada nisu bili u Srbiji, dakle da ostavimo dobar utisak. Četvrtak, 12.avgust sa početkom u 18 sati rezervisan je za žurku radija “AS FM” na Gradskom trgu, a u subotu od 21 h na otvorenim bazenima je muzika 90-tih. U nedelju, 15. avgusta u isto vreme u dvorištu Kurije je koncert mlade rok grupe “Roj”. U subotu, 21. avgusta u 21 sat u dvorištu Kuriju predstaviće se dečija pevačka grupa “Melizmi”, kao i plesna grupa “Dance N Soul” . Naredni dan rezervisan je za program “RockAdHoc” u kome nastupaju Kikinđani koji žive izvan našeg grada, bave se muzikom i dobri su izvođači. U četvrtak, 26. avgusta takođe u Kuriji od 21 sata nastupa KUD “Sunčana jesen”, 28. avgusta je koncert KUD-a “Mokrin”. Poslednje večeri u nedelju, 28. avgusta u dvorištu Kurije u 21 sat nastupa Aleksandar Dujin i gosti, eto i neko ko nije Kikinđanin i pozivam sve sugrađane da pogledaju koncert pod nazivom “Vocal Power” jer će zaista biti kvalitetam. U avgustu će biti nastavljen biskop na otvorenom u Narodnoj biblioteci “Jovan Popović” utorkom i petkom od 20 sati. Tokom leta je u selima, i u gradu već je realizovano ili će biti ukupno 126 sadržaja, i sigurna sam da svako može da pronađe nešto što mu je interesantno, navodi Jasmina Milankov, v.d. direktorica Tusrističke organizacije.