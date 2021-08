Muzički deo ovogodišnjih „Dana ludaje“ dovešće goste iz cele Srbije i regiona – Nastupaju Ceca Ražnatović, Riblja Čorba, Kerber, Zvonko Bogdan i operska diva Jadranka Jovanović

Kikinda se uveliko sprema za najveću tradicionalnu turističku manifestaciju „Dani Ludaje“ koja se održava po 36.put. Ove godine, datum održavanja je od 9.do 12.septembra, a bogat muzički program, možda i najzvučniji izbor imena od početka održavanja „Dana ludaje“, očekuje se dovešće ogroman broj publike u naš grad. Gradonačelnik Nikola Lukač, najavljujući manifestaciju koju organizuje Turistička organizacija Grada Kikinda i sam Grad, izrazio je nadu da će pre svega epidemiološka situacija biti stabilna i omogućiti održavanje nama najznačajnijeg godišnjeg događaja kada je lokalni turizam u pitanju.

– Uveren sam da svi jedva čekaju da se život vrati u normalu i da nakon teškog perioda uzrokovanog virusom korona uspemo da organizujemo „Dane ludaje“ kako dolikuje i kako svi priželjkujemo jer smo se uželeli i okupljanja i muzike i druženja. Biće to prilika da Kikinda i Kikinđani ugoste svoje goste, budu kakvi i jedu, dobri ljudi, dobri domaćini, a svi koji dođu imaće piliku da uživaju u lepotama našeg kraja i zanimljivom programu. U četvrtak, 9. septembra, nastupa naša najveća operska diva Jadranka Jovanović sa horom „Attendite“, u petak je tradicionalno veče posvećeno rok muzici kada nastupa grupa „Kerber“ i „Riblja čorba“. U subotu kada je i centralni dan i kada obično bude najviše gostiju biće održan koncert Svetlane Cece Ražnatović, jedne od najpopularnijih folk pevčica. U nedelju nastupa Zvonko Bogdan. Svi muzički ukusi su nadam se zastupljeni i iskreno očekujem da se svi dobro osećaju u našem gradu. Očekujemo goste iz svih bratskih gradova, lokalnih samouprava iz regiona, ali i iz Rumunije – istakao je gradonačelnik Lukač.

Muzički program neće staviti u senku tradicionalne sadržaje ove manifestacije koji je i čine najboljom gastronomskom u zemlji. Sadržaji poput „Banatskog fruštuka“, „Evropskog kutka“, „Gostinke sobe“, „Carving-a ludaje“, i dalje će tokom dana biti glavna ponuda za sve koji će od četvrtka do nedelje, drugog vikenda septembra biti gosti najveće gostinske sobe u Evropi, kikindskog trga.

– Naravno da će u centru pažmnje biti merenje najtežih i najdužih ludaja. Iako se manifestacija održava u nešto ranijem terminu nego obično, ipak se nadamo da ćemo oboriti rekorde u merenjima. U kontaktu smo sa uzgajivačima ludaja, one dobro napreduju a lepa vest je što će nam se i ove godine pridružiti proizvođači iz Mađarske sa tri najteže mađarske bundeve. Očekujemo da nam se u Evropskom kutku i gostinskoj sobi predstave Bor, Loznica, Fažana iz Hrvatske, Lopar, Istočno Sarajevo koji javno kažu da smo mi njihov uzor a i sami imaju manifestaciju posvećenu tikvi, to jest ludaji. Manifestaciju će pratiti tradicionalni sportski sadržaji o kojima ćemo i naknadno govoriti. Za sada je važno da pozovemo naša kikindska udruženja zainteresovana da uzmu učešće u Gostinsku sobu, sportka udruženja, KUD-ove, Muzičke grupe da se jave Turističkoj organoizaciji kako bi širem auditorijumu pokazali ono što čime se bave . Ono što je takođe kuriozitet je novi proizvod od ludaje o njemu sad nećemo govoriti, znate već da smo do sad već predstavili pivo od bundeve, sušenu bundevu, sladoled od bundeve, ove godine ponovo nešto od hrane. Kada su u pitanju promocije „Dana ludaje“ i ove godine će ih biti, iako je epidemiološka situacija pomalo ometajući faktor, našu manifestaciju predstavićemo u Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu, prvi put u Subotici i krajem avgusta u Boru. Promociju u inostranstvu ove godine nije realno očekivati, ali ukoliko bude uslova svakako ćemo se i komšijama preko granice predstaviti, ističe direktorica Turističke organizacije grada Kikinda Jasmina Milankov, kojoj je svakako od ponovnog osnivanja Turističke organizacije Kikinda ova manifestacija najveći izazov a svakako i najznačajniji događaj u godini ne samo kada je u pitanju turizam nego i brojne druge oblasti poput sporta, umetnosti, sklapanje saradnji u brojnim sferama, za oporavak ili bolje prihodovanje privrednika u gradu i drugo.

„Igre sa ludajom za decu“ u četvrtak 9.avgusta najaviće samu manifestaciju a potom, sledećeg dana, u petak sledi najemotivniji i najšareniji segment Dana Ludaje „Karneval mališana“ obučenih u jesenje kostime. Njih će ove godine predvoditi mažuretkinje iz Herceg Novog i naravno naši dobošari.