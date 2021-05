“Muzej za 10” i “Noć muzeja” od 12. do 18. maja

Narodni muzej u Kikindi ove godine priključio se manifestaciji “Muzeji za 10” koja se održava od 12. do 18. maja. U okviru ove manifestacije u subotu, 15. maja biće organizovana “Noć muzeja”.

-Od srede 12. , pa do utorka 18. maja imamo svakodnevne radionice koje počinju u 17 sati. Namenjene su deci različitog uzrasta i oni mogu da crtaju ili da rešavaju radni list od A do Š. Za odraslu publiku pripremili smo svakog dana u 19 časova vođenja i to kroz izložbu portreta „Sugrađani“ ili vođenje kroz gradski trg – istakla je Lidija Milašinović, direktorica Narodnog muzeja.

Od 12. do 18. maja i u Suvači će biti na raspolaganju radionice poput popunjavanja radnog lista o ovoj znamenitosti, izrade figura od testa i radionica veza. Noć muzeja u Kikindi se održava od 2007. godine. Prošle godine nije organizovana zbog epidemiološke situacije, ali su sugrađani navikli na ovaj kulturni sadržaj.



-Za samu „Noć muzeja“ muzej radi od 17 do 22 časa, a u istom periodu i Suvača će biti otvorena za posetioce koji će moći da vide sve ono što je urađeno, kao i izložbu postavljenu u mlinarevoj sobi. Za „Noć muzeja“ akcenat je na programima u dvorištu. Od 18 sati u svečanoj sali, a potom i od 20 do 22 sata u dvorištu organizovaćemo koncert klasične muzike i u kom će učestvovati Ljiljana Sivčev, Srđan Stojanović i Vladimir Kovačević – precizirala je Lidija Milašinović.

Osim koncerta u dvorištu su planirani interaktivni sadržaji i radionice. Posetiocima će biti ponuđeno da urade portret osobe sa kojom su došli ili autoportret, biće predstavljene stare razglednice Kikinde