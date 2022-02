Moja prva plata, program podsticanja zapošljavanja mladih bez iskustva, prilika da se steknu veštine i znanje

Nacionalna služba za zapošljavanje prošle godine je po drugi put raspisala konkurs „Moja prva plata“ putem koga je u Kikindi zaposleno 23 lica. Među poslodavcima koji koriste ovu podsticajnu meru je kompanija „Panononija Regulus“ koja je zaposlila mladu inženjerku koja će imati priliku da stekne znanja i veštine u oblasti bezbednosti na radu, zaštite od požara i deo poslova u okviru fizičko tehničkog obezbeđenja.

Nacionalna služba za zapošljavanje je avgusta prošle godine raspisala po drugi put Javni poziv programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Ovo je drugi put da je konkurs raspisan jer je 2020.godine dao izuzetne rezultate. Za anažovana lica program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad. Među poslodavcima koji koriste ovu podsticajnu meru je kompanija „Panononija Regulus“ iz Kikinde osnovana 2005.godine, koja u svom poslovanju obuhvata više segmenata: bezbednost na radu, zaštitu od požara i deo poslova u okviru fizičko tehničkog obezbeđenja.

– Taj naš širok spektar usluga koje nudimo je dobar iz razloga što firmama u kojima smo angažovani pružamo na jednom mestu više usluga. Naravno naši inženjeri svojim radom i trudom i korektnim uslugama doprinose tome da zadržavamo klijente i dugi niz godina ih ne menjamo, kaže Smilja Komluški, direktorica DOO„Panonija Regulus“ Kikinda.

Mere podsticanja zapošljavanja od strane Nacionalne službe za Zapošljavanje „Panonija Regulus“ koristi godinama unazad, a od kada je pre dve godine prvi put raspisan, iskazali su interesovanje i za program „Moja prva plata“.

– Zadovoljni smo mi, a zadovoljni su i mladi ljudi verujem koji dolaze i mislim da je to primarnije jer kroz rad oni mogu da steknu iskustvo, a to mogu jedino kroz rad u firmama i u neposrednom radu sa našim mentorima inženjerima. Program je dobar i iz razloga jer se sredstva prebacuju direktno mladim ljudima i smanjuje se mogućnost zloupotrebe, a to mislim da je jako važno, dodaje Komluški.

Specifična oblast rada „Panonije Regulus“ zahteva i kompetentno obrazovanje kandidata. Programom moja prva plata obuhvaćeni su kandidati iz grupe nezaposlenih lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva, a u program se mogu uključiti i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci. Novo zaspoleno lice finansira se 9 meseci u iznosu od 22.000,00 dinara mesečno za one sa srednjom školom ili 26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem. U zavisnosti od kandidata i od predanosti poslodavca zavisi i koliko je period od 9 meseci dovoljan da se mladi ljudi obuče za dalji samostalni rad.

– Taj period možda nije dovoljan, ali mi se trudimo da i dalje ostanemo u kontaktu sa kandidatima i nakon isteka tog perioda. Tu smo da im pomognemo oko polaganja stručnog ispita, pripremanja literature, uvek smo na usluzi. U neposrednom radu se sigurno brže nauči posao nego kod kuće uz knjigu. Naši korisnici koji su prošli kroz našu firmu nisu zaboravljeni. Neki od njih su i dan danas u našoj firmi i izuzetno smo zadovoljni. Oni su danas veoma uspešni u svom poslu. Troje ih je našlo posao u svojoj struci, a nadam se da će i ovi mladi ljudi koji su trenutno ovde biti uspešni jednog dana i vredni, smatra direktorica „Panonija Regulus“.

„Panonija Regulus“ je prvog kandidata po programima zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje angažovala još pre 10 godina i sada uveliko inženjerka sa stažom, još uvek radi u ovoj kompaniji. Inače, u 2021. godini ukupno je u celom Severnobanatskom upravnom okrugu zaključeno 66 ugovara po programu „Moja prva plata“, a u Kikindi od tog broja 23 ugovora. Program predviđa obavezu poslodavca da osposobi korisnika programa, izda korisniku potvrdu o obavljenom osposobljavanju po završetku programa. Dodatna prednost je što se svim licima uplaćuju doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Pored navedenih iznosa zarade, poslodavci mogu, ali ne moraju, dodatno novčano stimulisati angažovano lice.

Tokom prethodnog programa, najviše iskazanih potreba bilo je od strane poslodavaca iz privatnog sektora za srednju stručnu spremu i to za trgovce, prodavce, a u javnom sektoru najviše je tražen takođe čevtvrti stepen srednje stručne škole i to medicinske struke. Krajnji cilj programa “Moja prva plata” je da se podstakne zapošljavanje mladih i da se pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadra. Više o programu može se pročitati i na zvaničnoj stranici: https://mojaprvaplata.gov.rs/