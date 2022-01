Ministar Vulin: Dobri rezultati policije u Kikindi u suzbijanju kriminala

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin poručio je danas, prilikom posete Policijskoj upravi Kikinda, da od svakog policajca očekuje da pokaže posvećenost u suzbijanju uličnog kriminala, kojim su obični ljudi u najvećoj meri pogođeni.

Vulin je, nakon razgovora sa načelnikom i rukovodiocima kikindske policije, koji su mu predstavili postignute rezultate i planirane aktivnosti, istakao da za srpsku policiju ne postoji krupan i sitan kriminal.

Policajci će se boriti protiv svih koji krše zakon i ugrožavaju naše građane, rekao je on, poručivši stanovnicima Severnobanatskog okruga da u svakom trenutku mogu da se oslone na svoju policiju.

Ministar je ponovio da će se uspeh svakog načelnika policijske uprave u Srbiji meriti prema tome koliko su uspeli da suzbiju ulični kriminal i učinili da se građani osećaju sigurno, jer je to njihov osnovni zadatak.

Vulin je ocenio da je smanjenje opšte stope kriminala na teritoriji koju pokriva Policijska uprava u Kikindi za pohvalu, navodeći podatak da je u oblasti opšteg kriminala smanjen broj krivičnih dela za gotovo sedam odsto.

On je rekao da to pokazuje da policija radi vredno i u kontinuitetu, ali i istakao da to nije rezultat na kome treba stati.

Ministar je, govoreći o suzbijanju ilegalnih migracija na teritoriji PU Kikinda, predočio da je tokom prošle godine, u saradnji sa Žandarmerijom i Republičkim komesarijatom za izbeglice, sprovedeno 11 akcija tokom kojih su 2.244 migranta premeštena u prihvatne centre.

Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja se prema migrantima ponaša humano, poštujući njihova ljudska prava i dostojanstvo, ali isto tako nećemo dozvoliti da oni vrše krivična dela prema našim građanima i da remete njihov svakodnevni život, poručio je on.

Vulin je na početku posete Policijskoj upravi u Kikindi položio cveće na spomen-obeležje poginulim pripadnicima ove uprave.