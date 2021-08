Međunarodni festival kratke priče “Kikinda short” okupio devetoro pisaca

Međunarodni festival kratke priče „Kikinda short“ održan je 15. put u dvorištu Narodne biblioteke. Pod sloganom „Road to tell“ okupio je devet autora i to Ervina Mujabašića (BiH), Branu Mandića (Crna Gora), Ante Zlatka Stolicu (Hrvatska), Benedeka Tota (Mađarska), Tudora Kretu (Rumunija), Jedrta Lapuha Maležića i Mihu Mazzinija (Slovenija), Anu Vučković (Srbija) i našu sugrađanku Milenu Živkov. Organizatorka festivala Vera Papić istakla je da je do sada učestvovalo 230 autora kratke priče iz 39 zemalja.

-Svi značajni pisci iz regiona učestvovali su na ovom festivalu. Ove godine naš festival podržali su Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, kao i lokalna samouprava. Do sada je na festivalu učestvovalo i 11 Kikinđana . Uspostavili smo saradnju sa izdavačkom kućom “Goga” iz Novog Mesta iz Slovenije, tako da su nam oni partneri na ovom festivalu – kazala je Vera Papić.

Brano Mandić iz Podgorice novinar, pisac i vizuelni umetnik kikindskoj publici predstavio je svoju priču “Kritika duge brade”.

–Književna zajednica nekadašnje Jugoslavije je mala tako da je “Kikinda short” vrlo značajan festival u našim krugovima. Moram da istaknem da sam imao ogromnu želju da budem njegov deo i moj san se ispunio. Moje priče su zapisi ličnog senzibiliteta o čoveku koji traži sebe – rekao je Mandić.

Predstavnik Bosne i Hercegovine bio je Ervin Mujabašić koji živi i radi u Tuzli.

–Ovaj festival je značajan i drago mi je što sam postao njegov deo. Pišem prozu koja je između hiper realizma i magijskog realizma. Podseća na Kiša i Borhesa. Ovo je odlična prilika da se mi, pisci, međusobno upoznamo i razmenimo iskustva. Svake sekunde boravka na festivalu stvaram nova prijateljstva – dodao je Mujabašić.

Jedna od dve predstavnice Srbije i jedina iz našeg grada bila je i književnica Milena Živkov, koja je i članica Gradskog veća.

-Kikinda short jedini je festival kratke price u našoj zemlji. Ja sam odrastala uz ovaj festival, potom sam bila u organizaciji i sada sam učesnica. Ovo je odličan način da se promovišu mladi autori iz regiona, ali i Mađarske i Rumunije. Ujedno je dobra prilika da gostima predstavimo Kikindu i sve lepote i kulturne potencijale koje imamo – istakla je Milena Živkov.

Druge festivalske večeri pisci će svoje priče predstaviti beogradskoj publici.