Medicinski deo Kriznog štaba traži policijski čas, odluka narednih dana

Medicinski deo Kriznog štaba zatražio je danas na sednici da se uvede potpuno zaključavanje, bar na sedam do 10 dana, a konačna odluka biće doneta kroz nekoliko dana, preneo je novinarima posle sednice pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković.

“Beleži se povećanje broja zaraženih i ono što je medicinski deo štaba predložio danas, je da se maksimalno spreči mogućnost svih kontakata, jedino kroz vid vanrednog stanja, odnosno policijskog časa. To vide kao mogućnost za rešenje situacije u kojoj se nalazimo”, rekao je Gojković.

On je naveo da je stav tog dela štaba “jasno i decidno” da bi u ovom trenutku to bilo najcelishodnije rešenje, bez ulaženja u to kakve bi posledice “lokdaun” izazvati.

Gojković je istakao da je ostalo da se članovi Štaba sastanu u “sledećih dan, dva” ponovo, da se do tada obave različite konsultacije i da se zatim donese odluka adekvatna i najbolja za sve.

“Apsolutno moramo voditi računa o javnom zdravlju, interesu naših građana, i zdravlja, ali se moramo voditi i mišlju kako ćemo kao država nakon godinu dana u svemu ovome, da podnesemo ne samo ekonomski, nego i u ostalim aspektima, sociološki, psihološki, mentalno, eventualno novi ‘lokdaun'”, rekao je Gojković.

On je ponovio da je jedna od opcija koju u ovom trenutku predlaže medicinski deo Kriznog štaba, kao ključnu za smanjenje broja zaraženih, policijski čas.

Kaže da je to jedini način da se spreče kontakti, bar na sedam do 10 dana, jer, ističe, skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata ili njihovo zatvaranje neće smanjiti broj novozaraženih.

Ističe da će tada pojedini organizovati kućne žurke, što, dodaje, neće biti moguće kontrolisati, osim uvođenjem policijskog časa.

Kao lekar i član medicinskog dela Kriznog štaba, Gojković je rekao da poštuje taj zahtev struke.

“Jasno mi je da je veliko opterećenje na zdravstveni sistem. Dugo vremena je zdravstveni sistem pred ozbiljnim izazovom i već godinu dana rade na granici izdržljivosti. Još uvek imamo dobar odgovor zdravstvenog sistema na sve to”, rekao je Gojković.

Međutim, on ukazuje da kada je reč o uvođenju policijskog časa važno sagledati i druge aspekte, kao što su ekonomski, psihiloški, socijalni…

Zbog toga, ističe, u čitavom Kriznom štabu ima razloga za i protiv policijskog časa i dodaje da će se u narednom periodu održati konsultacije kako da se izađe u susret medicinskom delu.

Visok broj novozaraženih, kaže Gojković, utiče i na dalji proces vakcinacije.

“Ukoliko imamo povećan broj obolelih, ne možemo da vakcinišemo ljude”, ukazao je Gojković.

Istakao je da epidemiološka situacija zavisi od poštovanja mera, a da li ćemo poštovati mere, kaže, zavisi od nas samih i dodaje da će se poštovanje mera videti kroz brojke.

Gojković je ukazao da je i dalje nepoštovanje mera primetno, jer je tokom vikenda zatvoreno 44 objekata na teritoriji Srbije zbog kršenja mera, a problem, kaže, predstavljaju i kućna okupljanja.

Upitan da li se na današnjoj sednici razgovaralo o mogućem pooštravanju kazni za one koji krše mere, Gojković je odgovorio da je i to bila tema.

(Izvor: RTV)