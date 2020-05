Maske kao “must have”

Opšte udruženje preduzetnika u Kikindi je od početka epidemije sašilo i poklonilo više od 10.000 maski onima kojima je najpotrebnije, posebno na početku kada se maske nisu lako nabavljale.

Ovaj humani čin utoliko je veći kada se zna da su mali privrednici, članovi ovog udruženja izuzetno pogođeni ne smanjenom već potpuno zaustavljenom privrednom aktivnošću. Ipak, u toj situaciji pružili su koliko su mogli.

Udruženje “Moja kreativna kuća” pored humanitarnog rada, uspelo je da ručno izrađene maske plasira na naše tržište kao modni detalj.

U vreme kada se o modi manje razmišlja, ove maske ipak su se probile na tržište i postale pravi hit među sugrađanima.

Ne zaboravite, na masku treba gledati kao na izraz pristojnosti prema drugima.

Moda i korona. Reklo bi se dve nespojive stvari. Ali u vreme kada manje razmišljamo o modi i kada praktično nema prilika da se doteramo, ove maske dobile su na značaju i postale pravi “must have” sezone proleće 2020. Izrađuje ih udruženje “Moja kreativna kuća”.

– Mi radimo “Hand made” proizvode. Svi su dizajnirani i njihova cena možda nije prikladna za ovo vreme. Razmišljala sam šta da ponudim a šta će sugrađani kupovati. Došli smo onda na ideju da to budu šaljive maske a da uključimo ručni rad. Rađene su tehnikom veza, pamučne su, “hand made” 100 posto, objašnjava Nataša Đaković iz Udruženja “Moja kreativna kuća”.

Problem u procesu proizvodnje je to što su članice udruženja mahom starije od 65 godina i izrada maski, dostavljanje materijala, preuzimanje robe do njih bilo bi komplikovano i nebezbedno. Zato na dnevnom nivou izrađuju do 20 maski i mahom se sve proda unapred. Cena je svega 400 dinara, niža od cene koštanja pamučnih maski po apotekama. Dizajneri su bili vrlo maštoviti i učinili sve kako bi ovom, danas obaveznom detalju, dali aktuelan i moderan izgled.

– Svedene su, šaljive, nisu bezobrezne, mogu da se ponesu u svim prilikama. Imamo još novih ideja i tek ćete da vidite šta smo spremili. Modernije su i lepše se uklapaju u “outfit”

Iako je za “Moju kreativnu kuću” izazov šivenja maski prilika da se prebrodi korona kriza, jedva čekaju da sve prođe.

– S jedne strane po naše udruženje ovo je dobro, prebrodićemo, radimo, nismo stali ali bih ipak volela da sve ovo što pre prođe i da vezemo bluze a ne maske, iskrena je Đaković.

I “Moja kreativna kuća” kao i drugi članovi Udruženja preduzetnika iz Kikinde pokazali su svoju humanost i sašili preko 10.000 maski za policiju, bolnicu, gerontološki centar, vatrogasce.

– Udruženje preduzetnika se brzinom svetlosti organizovalo, možemo da se pohvalimo da smo zaista bili humani od jutra do mraka, dodaje Nataša.

Ko je imao mašinu šio je, ko je mogao pomogao je doniranjem materijala ali i novca. U vremenu kada i sami ne zaradjuju plemeniti Kikinđani rešili su da se odreknu čak i ličnih zadovoljtstava zarad višeg cilja, zdravlja svih nas.