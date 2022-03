Mart mesec borbe protiv raka

Mart je mesec borbe protiv raka, a 20. mart obeležava se kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Maligna oboljenja su na drugom mestu uzroka smrtnosti u našem okrugu, a najčešći su rak pluća, rak dojke i rak debelog creva.

U svetu, tokom života, jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena obole od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena umre od nekog oblika maligne bolesti. Srbija se, prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, svrstava u grupu država sa srednjim rizikom obolevanja i visokim rizikom umiranja od malignih bolesti u Evropi. Rak pluća, rak dojke i rak debelog creva su vodeće lokalizacije raka u obolevanju i u umiranju, istakla je dr Ana Đurin, specijalista socijalne medicine ZZJZ.

Rak dojke kod žena je najčešći maligni tumor i u obolevanju i u umiranju i u 2019. u severnom Banatu on je dijagnostifikovan kod 105 žena, a od ovog tumora preminule su 42 žene Broj novodijagnostikovanih slučajeva raka u definisanoj populaciji izražene na 100.000 stanovnika za sve vodeće lokalizacije malignih tumora kod osoba oba pola na nivou Severnobanatskog okruga su većih vrednosti u odnosu na prosečne stope incidencije od malignih tumora za Republiku Srbiju .

Skrining raka dojke treba da obave sve žene starosti od 50 do 69 godina. Skriningom na karcinom grlića materice obuhvaćene su žene uzrasta od 25 do 64 godine. Ciljna grupa za testiranje na rak debelog creva obuhvata građane oba pola starosti od 50 do 74 godine.