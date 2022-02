MARIONETA Stručnjaci otkrivaju kako je novopečeni ekolog, navodni studenstki aktivista i unuk Tuđmanovog štićenika i srbomrzaca, Brajan Brković povezan sa stranim centrima moći i bezbednosnim službama? Jedini cilj – destabilizacija Srbije!

Međunarodni i bezbednosni centri moći za ostvarivanje svojih ciljeva, pre svega, u destabilizaciji određenog regiona ili države, po oprobanom receptu, koriste navodne građanske i studentske aktiviste i ljude sa sumnjivom biografijom, koje mogu da kontrolišu za ostvarivanje svojih cijeva, ocenjuju stručnjaci za NS Uživo.

Oni objašnjavaju da pojedinci pod maskom aktivizma i dubokim džepom napunjenim stranim valutama bez pogovora izvršavaju sve zadatke i naloge koji se pred njih postavljaju.

Poznat po svojim ekstremno levičarskim stavovima, antisrpskim, ali i brutalnom relativizacijom ustaštva

Jedan od takvih školskih primera je novopečeni „zaljubljenik“ u ekologiju i navodni građanski i studenstki aktivista Brajan Brković, unuk Jevrema Brkovića, poznat po svojim ekstremno levičarskim stavovima, antisrpskim, ali i brutalnom relativizacijom ustaštva.

On je, podsećamo, tokom januarskih kvazi ekoloških protesta pozvao na radikalizaciju kako bi se inscenirali neredi, a kako profesor i pukovnik u penziji dr Ilija Kajtez upozorava, reč je o pažljivo isplaniranim akcijama sa konkretnim ciljevima.

Sve jasno koordinisano, vojnički precizno, planirano

Običnom čoveku to sve izgleda slučajno, kao eto odjednom je problem ekologija, ali to je sve jasno koordinisano, vojnički precizno, planirano po etapama, ciljevima. Time se bave ozbiljni timovi i stvari nisu ni jednostavne ni naivne kako neupućenim ljudima izgleda. Ovaj mehanizam ne može drugačije da funkcioniše, u svetu mrežnog rata, tako se podrivaju vlade širom sveta. U sve obojene revolucije, evo videli ste poslednju u Kazahstanu, ispostavilo se da su uključeni strani faktori, da su u napadu na policiju učestvovali ljudi koji su za to obučavani, kaže Kajtez.

Politički karakter protesta jasan je odavno, ali se tek poslednjih nedelja jasno profilišu pojedinačni interesi dotadašnje srećne ekološke skupine koja se bori za zdravu životnu sredinu. Brković je donedavno bio aktivista Stranke slobode i pravde, međutim, nakon ispada koji su i za predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa bili kritični, družina se raspala. Brković je kasnije izjavljivao kako je SSP napustio zbog neslaganja – stranka nije podržala njegove akcije, niti ga je javno uzela u zaštitu od negativnih komentara zbog skrnavljenja srpske zastave koje je razbesnelo ljude širom Srbije.

Karanović: Sukob Brkovića i Dragana Đilasa mnogo zamršeniji

Međutim, Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost smatra da je Brković projekat u koji su strane sile uložile novac sa jasnim ciljem – destabilizaciju Srbije, a da je razlog sukoba sa Draganom Đilasom mnogo zamršeniji.

-Vidimo da Dragan Đilas i političke snage koje su okupljene oko njega u poslednjih nekoliko dana napadaju „ekološke aktiviste“, a i oni napadaju njih. Politički centri na Zapadu su procenili da od opozicije u Srbiji nema ništa, da jednostavno građani ne slede njihove ideje i da će na sledećim izborima proći katastrofalno, pa sada ulažu u jedan pokret sa nadom da će dati rezultate kako bi se u Srbiji napravio haos – u navodne ekološke aktiviste. Kada vi neke realne probleme sa kojima se susreće savremeno čovečanstvno običnim građanima koji se ne bave politikom – na primer klimatske promene, zdrav vazduh, predstavite na jedan tendenciozan način i tvrdite ljudima da je sve zatrovano i na perfidan način politički artikulišete, to je naravno i perfidan način političke borbe. Vi time nepotrebno plašite građane, a tu formulu su pronašli na Zapadu i pronašli svoje aktiviste u Srbiji da je sprovedu. Jedan od njih je Brajan Brković i sasvim je jasno da on dobija sredstva iz centara moći, dostupni su podaci i od kojih – ono što znamo na osnovu podataka nadležnih institucija, nekolicina ekoloških organizacija koje organizuju proteste zakonski je prijavila svoje prihode iz inostranstva – iz Rokfeler fondacije, od Soroša i tako dalje. Oni su sami prijavili da je od maja pa do decembra na njihove račune leglo 7.500.000 miliona evra za marketinške aktivnosti, kaže Karanović.

Kajtez: Šema je takva da je nemoguće bez stranog faktora

Profesor Ilija Kajtez objašnjava model ovakvog funkcionisanja i delovanja stranih centara moći u zemljama širom sveta.

-Uvek postoji povezanost nevladinog sektora i stranih sila, zbog toga su moćne zemlje, kao što je Rusija, uvele zakon koji se tiče prikaza finansiranja iz čega je jasna profilacija, ciljevi i ideja. Generalna šema je da je nemoguće nešto uraditi bez stranog faktora i da po modelu hibridnog rata idu usmeravanja na određene zadatke, to je maksimalno razrađeno, objašnjava Kajtez.

Brajan ili Brajko – skrivena poruka u imenu

Govoreći o Brkoviću i njegovom nedavnom ekološkom osvešćenju, Karanović podseća na prethodne generacije ove porodice.

-Brajan Brković, neuspešan student, dobro situiran, bez zanimanja i stalnog radnog staža je iz veoma specifične porodice. Zašto se on zove Brajan? Jer njegov deda Jevrem, otac Balša, procenili su da je Brajko suviše srbizovan oblik, pa su ga preimenovali u Brajan, što je prozapadno i već je tu upisana njegova politička antikarijera. Reč je o porodičnom poslu, koji je prebacivan sa kolena na koleno. Šta je ideologija i Brajana i njegovog dede? Ideološki pravci utemeljeni u Drljevićevoj ideji crnogorskog ustaštva, marksističkoj viziji jugoslavizma i Milovoj tragikomediji evro-crnogorskog komitskog nacionalizma. Tako je frankenštajnski skovana ideologija sada predstavljena kao nekakav građanski aktivizam Brajana Brkovića. A šta on zapravo radi? On je dobro razumeo činjenicu da su svi ideološki pravci koji su negovani u njegovoj porodici zasnovani na srbofobiji, na mržnji prema Srbima, sa ciljem krajnjeg uništenja srpskog identiteta na ovim prostorima. To najbolje vidimo u njegovom rušilačkom ponašanju, pogledajte nekoliko meseci unazad – ispisuje pogrdne parole po ilustracijama srpskih zastava na novosadskim stambenim objektima, razbija prostorije svojih političkih protivnika… To nije aktivizam, to je gradski terorizam, kaže Karanović.

Brković se nije poput dede Jevrema latio pera, već je potegao za motkama, kamenicama, letvama…

Karanović, ipak, među generacijama Brkovića vidi jednu razliku.

-On se za razliku od svojih predaka nije latio otrovom umazanog pera, već je potegao za kamenicama, motkama, letvama, uništavajući javnu imovinu, snimajući svoje plaćenike koji sami kažu da su tu da bi uradili ono što im je on naredio, blokirajući saobraćajnice, mostove, vređajući sve one koji se sa njim ne slažu. To je tipično jurišničko ponašanje nacističkih odreda. To ne može biti strast prema aktivizmu, najmanje prema ovom najnovijem ekološkom; setimo se – njegov deda je bio otvoreni srpski nacionalista, pa kad nije dobio jednu prestižnu književnu nagradu u Beogradu, promenio je ideologiju u komunističko-proustašku, zaključuje Karanović.

S.P.