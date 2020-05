Marinika Tepić od narko dilera tražila da novinara Milakova “iseli iz Pančeva”

Policija će tužilaštvu proslediti svedočenje Novaka Filipovića (40) iz Pančeva, hapšenog početkom marta pod sumnjom da je švercovao 1,4 kilograma marihuane, a koji u iskazu policiji tvrdi da mu je opoziciona političarka Marinika Tepić tražila da obeća da će da “iseli iz Pančeva”novinara Miroslava Miću Milakova.

Filipović je vlasnik bodi bilding kluba u Pančevu, koji je Tepić spozorisala dok je mila pokrajinska sekretarka za sport. Posle hapšenja je proveo 30 dana u pritvoru, a policiji je ranije dao iskaz u kojem tvrdi da mu je Marinika Tepić tražila da obeća da će da “iseli iz Pančeva” novinara Milakova.

U snimljenom iskazu, Filipović tvrdi da Marinika Tepić “nije podnosila” Milakova i da može da kaže da ga je “čak mrzela zbog tih tekstova koje je on pisao o njoj”.

Nisu joj odgovarali ti tekstovi. U jednom trenutku meni je stigla poruka da joj obećam nešto. Ja sam pitao šta. Ona je rekla da ga iselim iz Pančeva. Ja sam u tom trenutku rekao: Ne znam, ok… Razmišljao sam o tome i sačuvao poruku za svaki slučaj ako se desi nešto nekad tom čoveku, čisto da ja mogu da budem pokriven ili nešto. Otkud ja znam šta nešto nekom može da padne na pamet. Ako ja ne uradim to, možda bi uradio neko drugi. Od mene da traži da budem kriminalac ili da selim ljude iz grada, ja to ne bih radio, ispričao je Filipović i istakao da mu “nije bio jasan kontekst te rečenice iseliti nekog iz grada”.

Filipović je policiji dostavio i slike dotične prepiske sa osobom nazvanom Marinika.

U ostatku iskaza, Filipović je pokušao da dovede Mariniku Tepić u širi politički kontekst i poručio “svojim bivšim saradnicima da se prijatelji ne ostavljaju, ne izdaju i to je to, pogotovo ne neko ko je deset godina bio tu, radio sve i svašta”.

Milakov je za medije rekao da je zgrožen zbog svega što je izjavio Filipović.

Zabrinut sam jer imam dvoje male dece, ali nisam iznenađen pretnjama i ne shvatam ih kao napad na mene lično, nego na RTV Pančevo koja je otkrila mnoge afere Marinike Tepić, kaže Milakov.

Hapšenje Filipovića je još 11. marta na konferenciji za novinare obelodanila Biljana Popović Ivković, državna sekretarka u MUP Srbije, koja ga je označila kao osumnjičenog za pripadništvo četvoročlanoj kriminalnoj grupi kod koje je pronađeno 1,4 kilograma droge i municija.

Popović Ivković je tada rekla da je Filipović “prijatelj potpredsednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, inače vlasnik sportskog kluba i teretane u Pančevu”. Tom prilikom je pokazala fotografije na kojima je Filipović sa Marinikom Tepić i pozvala je da javnosti odgovori “od kada datira njeno poznanstvo sa Filipovićem iz Pančeva, da li je on dobio sredstva iz budžeta u periodu 2013. do 2016. i to na osnovu njihovog dugogodišnjeg prijateljstva, dok je Tepić bila pokrajinski sekretar za sport i omladinu”.

(Izvor: epancevo.rs)