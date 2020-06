Mali maturanti polagali završni ispit

Nakon tri dana provere znanja iz srpskog, matematike i kombinovanog testa budućim srednjoškolcima preostaje da sačekaju rezultate i na osnovu njih konkurišu u željene škole. Male maturante sačekali smo u školi po završetku ispita i sa njima razgovarali o tome kako su zadovoljni onim što su uradili na završnom ispitu. Kažu da je kombinovani test bio najlakši, a matematika najteža.

Na teritoriji grada osmi razred završava 480 učenika, a direktor OŠ “Sveti Sava” Vitomir Radak napominje da je ova školska godina bila specifična zbog epidemije korona virusa i po tome što su uvedene novine u nastavu.

U četiri srednje škole ima 540 mesta. Đaci sa većim brojem bodova moći će da biraju šta će upisati. Đaci ukupno mogu da sakupe 100 bodova i to po principu , 60 koje će poneti iz škole, kao i 40 sa testa. Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu. Osnovne škole objaviće privremene rezultate 23. juna do 8 sati. Podnošenje žalbi je istog dana od 8 do 15 časova.Konačni rezultati biće objavljeni 28. juna do 8 sati.