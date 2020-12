Lukač: Bez dočeka na gradskom trgu u Kikindi ali se od osmeha naših mališana ne odustaje

Doneta je odluka da javnog dočeka Nove godine na gradskom trgu neće biti, rekao je danas gradonačelnik Nikola Lukač.

Ubacivanje pisama Deda mrazu produženo je do ponedeljka.

Očekivano i najbezbednije gradska vlast donela je odluku da nema javnog dočeka Nove Godine na gradskom trgu.

– U ovom momentu najvažnija nam je kutija želja, naši mali sugrađani, deca Grada Kikinde, da ta čarolija i magija Deda mraza doće do njih . Ipak,a u ovom momentu smatramo da nije vreme i da situacija ne dozvoljava bilo kakve proslave i veća okupljanja i u skaldu sa tom odlukom neće se organizovati proslava na gradskom trgu za Novogodišnju noć, obelodanio je danas Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Čarolija i magija novogodišnjih praznika neće izostati kada su u pitanju mališani. Kutija želja u Deda Mrazovoj kolibi ispred gradske kuće biće tu do ponedeljka. Ovo je osma godina kako lokalna vlast organizuje akciju podele paketića za sve mališane koji donesu svoja pisma u Kutiju želja a rok za ubacivanje pomeren je do ponedeljka, 13.decembra.

– Ono što je najvažnije to su naša deca koju ćemo podelom paketića obradovati u ovom teškom vremenu i poželeti im srećnu Novu Godinu. U skladu sa svim epidemiološkim merama, u poslednjoj nedelji krenuće kikindski Deda Mraz da donosi poklone deci i do god ne završimo delićemo paketiće vodeći računa pre svega o zdravlju. Da li će doći Deda Mraz doći sam ili sa vilenjacima ili Novom Godinom videćemo, ali će svoj deci doneti paketić. Naravno to su skromni paketići ali će verujemo deci vratiti osmeh na lice što nam je najvažnije, istakao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Broj pristiglih pisama za sada je oko 3000, a očekivanja su da će ih biti na nivou prethodnih godina, do 4000.

Važno je pomenuti da su u akciju sponzorisanja kupovine dečijih paketića uključeni kikindski privrednici.

– Moram da se iskreno zahvalim našim sugrađanima, preduzetnicima, koji su se odazvali pozivu da zajedno sa Gradom Kikinda učesvuju u ovoj akciji koja će obradovati našu decu i svim i malim preduzetnicima koji su dali svoj doprinos ogromna zahvalnost u ime sve dece koja će dobiti poklon, dodaje Lukač.

Kikindska privreda pomogla je iznosom oko milion dinara a najveći iznos sredstava biće izdvojen iz gradske kase.