Lakša školska torba za bolju i zdraviju kičmu kod đaka

Svaki peti osnovac ima loše držanje. Preteška đačka torba je jedan od mogućih uzroka deformiteta, pa stručnjaci apeluju na roditelje i nastavnike da ne opterećuju mnogo leđa đaka, budući da u zavisnosti od uzrasta, težine i konstitucije deteta i težina đačke torbe treba da je odgovarajuća.



Gotovo dve trećine đaka u Srbiji ima loše držanje, a više od 90 odsto pati od nekog deformiteta stopala. Manjak sporta, a previše druženja sa kompjuterom, kao i teške torbe bilans su poražavajuće statistike.

Iako je pravilo da đačka torba ne sme da bude teža od deset odsto težine deteta, u praksi je to drugačije. Školski rančevi sa knjigama često su mnogo teži, što negativno utiče na zdravlje dece.

Kao pediatar, navela je i dr Aleksandra Krstić-htela bih da naglasim da mi u svim razredima, mislim na prvi, treći, peti, sedmi razred radimo redovne sistematske preglede dece i na tim pregledima dolazimo do statističkih podataka, rekla je ona i dodala, oko 20-30 procenata dece imaju nešto što mi zovemo loše držanje tela, znači skoliotično držanje leđa. To nije skolioza, bolest. Procenat dece koja imaju skoliozu je od 2-5 %. Teška školska torba može da bude jedan od razloga za nastanak skolioze, ili krive kičme. Kako navodi dr Persa Simić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Opštoj bolnici dr Persa Simić, jedan od razloga krivljenja kičme, koji se kao problem javlja kod dece školskog uzrasta jeste baš školska torba, koja sadrži i ono što treba i ono bez čega se može.

Jedan od spoljnih uticaja su školske torbe, a isto tako je i nepravilno stajanje, nepravilno sedenje, ako i korišćenje savremenih sredstava u komunikaciji, konkretno telefona i kompjutera. To su ti spoljni uslovi. Ono što je neophodno to je dobra komunikacija prosvetnih, zdravstvenih radnika, nastavnika i dece. Ono sa čim se najčešće susrećemo to su blagi deformiteti kičmenog stuba, a jedan najblaži je loše držanje. Osim ovih tu su teži, kao skulioza, kifoza, ravna stopala, “o” noge ili” x” noge i tu smo da u Opštoj bolnici svojim korektivnim vežbama to popravimo. Važno je znati i da torba za školu treba da prati proporcije deteta. Ne bi trebalo da bude veća od širine leđa, iznad nivoa ramena i ispod nivoa struka.

Zbog evidentnog dugododišnjeg problema preteških đačkih torbi, što ugrožava fizički razvoj i uzrokuje brojne deformitete kičmenog stuba, koji su utvrđeni kod čak trećine dece školskog uzrasta Portal za roditelje Detinjarije.com i Razvojni centar za decu i odrasle “Faktor” pokrenuli su inicijative “STOJIM PRAVO” u koju će moći dobrovoljno da se uključe škole iz cele Srbije.