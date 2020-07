Kukuruza će biti u proseku 6 tona po jutru, pšenica izuzetnog kvaliteta

Dugi niz sunčanih dana pogoduje suncokretu, a kukuruz je neujednačen, mada se očekuju prosečni prinosi kod ove najznačajnije kulture na našem podneblju.

Iz kompanije „Kaldarica“ savetuju poljoprivrednike da sa dolaskom ovih kultura sačekaju proleće za prodaju kada se očekuje i bolja cena. Isti savet je i za pšenicu roda 2020.

Hladan maj i jun bez puno sunčanih dana uticali su na današnji izgled kukuruza i sunceokreta u kikindskom ataru. I u drugu polovinu jula smo ušli sa velikim temperaturnim oscilacijama te se o očekivanim prinosima kukuruza i suncokreta još ne može govoriti. Menjanje klime je ono što paori prvi osete i vide posledice toga. Do prvih otkosa suncokreta ostalo je dve nedelje a glavnu žetvu u poljoprivrednoj kompaniji Kaldarica očekuju oko 1.septembra. Ove kulture se za sada solidno drže.

– Kod ranijih setva, suncokreta će možda prinos biti malo manji, ali ove kasnije kako sad stvari stoje, suncokret dobro izgleda. Kukuruz je ranolik, od parcele do parcele. Mislim da će prinos u proseku biti oko 6 tona po katastarskom jutru ako bude sve u redu sa vremenskim prilikama, kaže Dragoslav Kockar, DOO „Kaldarica“.

Prinosi pšenice nisu nešto po čemu će se ova godina pamtiti ali je kvalitet hlebnog zrna izuzetan.

– U samom početku bilo je padavina i pšenica je izgledala dobro, međutim usledio je dug period od oko mesec i po dana bez kapi kiše. To je pšenica osetila, bilo je tu još raznih faktora pored suše ali hajde neću sad da imenujem. Uglavnom, pšenice je bilo od 2 tona pa do 4, 5 tona po katastarskom jutru. Bez obzira na količinu prinosa ove godine je pšenica izuzetnog kvaliteta. Hektolitar se kreće od 78 do 80, gluten se kretao od 24 do 28, 30. Protein od 12, da ne kažem do 14,5 ili 15. Zato očekujemo bolju cenu nego prošle godine.

Kockar poručuje paorima da ukoliko su u prilici lageruju robu i čekaju bolju cenu.

– Moj savet poljoprivrednicima je da ako su u situaciji da mogu da čekaju da ostave pšenicu na lageru, kod nas je lager besplatan. Ja mislim da će pšenica ići gore s cenom, ne mislim sledeće nedelje, za mesec dana ali očekujem porast cene početkom decembra. Što se tiče suncokreta momentalno nije neka cena, da li će u narednih mesec dana otići gore, to sve zavisi od tržišta. A kukuruza, biće prinosa, kažem 5,6 tona po katastarskom jutru a cena koja se za sad spominje je mala e sad opet kažem, ko može neka ostavi na lager pa će videti na proleće, kaže Kockar.

Kikindski paori već su mahom prodali pšenicu jer je ovo kod većine protočna roba obzirom da je reč o prvim ozbiljnijim prihodima u toku kalendarske godine. Ovi prihodi obično služe za pokrivanje troškova.