Kukuruz od sjaja do očaja, žetva suncokreta počinje naredne nedelje

Proizvođači koji su ove godine zasnovali kukuruz teško da će uspeti da vrate uloženo. Visoke temperature i nedostatak padavina loše su uticali na najrasprostranjeniju kulturu, kaže Zoran Simić, savetodavac PSS.

-Kukuruzišta u našem ataru su od sjaja do očaja. Na lokalitetima gde je bilo kiše, a reč je o svega 10 do 15 odsto zasnovanih površina, kukuruz je u dobrom stanju. Na ostalim parcelama štete i oštećenja kreću se i do 100 odsto. Najveći problem je što nema zrna, a vremenski uslovi koje imamo ovog leta kukuruz veoma teško podnosi- kaže Simić.

Sa druge strane suncokret je puno bolje podneo ove vremenske uslove.

-Proizvođači koji su zasnovali suncokret imaće rod. Naime nema vrhunskog, ali neće biti ni lošeg roda, tako da će on biti srednji ili dobar. Padavine koje smo imali tokom letnjih meseci bile su sasvim dovoljne da suncokret solidno sazri. Očekujem da žetva suncokreta počne već naredne nedelje na parcelama u prvim rokovima setve- dodaje naš sagovornik.

Šarenolike padavine doprinele su i da šećerna repa pretrpi oštećenja.

-Postoji šansa da krene trulež. To će stvoriti velike probleme proizvođačima zbog vađenja jer će u tom slučaju repa morati da se vadi ručno – zaključio je Zoran Simić.