Kovid ambulanta u Mikronaselju od danas zatvorena, pada broj obolelih

Kovid ambulanta Doma zdravlja u Mikronaselju od danas je zatvorena za preglede. Dežura kovid ambulanta u Svetosavskoj 53 i to od 8 do 22 sata. Iako dnevno ima stotinak pregleda prvih je tridesetak od čega je do desetoro novoobolelih tako da broj zaraženih opada.

U Opštoj bolnici ima 20 pacijenata. Dva su na Intezvnoj nezi, na respiratoru, a 17 ih je na Infektinom odeljenju. Na Dečijem kovid odeljnju je jedno dete koje je u dobrom stanju.

Podaci Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je u Kikindi 298 aktivnih, a da je 25.785 sugrađana primilo drugu i 15.314 treću dozu vakcine.