Korisnici “Naše kuće” obradovali novog druga Đuru

Korisnike „Naše kuće“ već neko vreme možete sresti na gradskom trgu gde svakog meseca prodaju časopis „Lice ulice“ koji podržava marginalizovane grupe i ima za cilj njihovu veću socijalnu i ekonomsku uključenost. Od prodaje se prikupi džeparac, ali i kupe korisne stvari. O čemu se radi, pogledajte u prilogu.

Drugari iz naše kuće, dnevni boravak za decu i osobe sa smetnjama u razvoju svakog meseca izlaze na gradski trg I prodaju časopis Lice ulice. U časopisu se ponekad pronađe I priča o njima a izdaje ga organizacija koja nosi taj naziv sa ciljem da do dodatnog novca dođu oni koji nemaju krov nad glavom, beskućnici, korisnici psihijatrijskih usluga, oni koji žive u siromaštvu . Prodajom se prikupi džeparac, a korisnici Naše kuće iz Kikinde ovog puta su rešili da novac drugačije iskoriste.

– Septembra smo dobili novog druga, Đuru Reljin iz Mokrina. On nas ne vidi sve ali nas odlično čuje. Talentovan je, voli da peva, voli muziku. Pošto njega imamo, odlučili smo da skupimo pare za sintisajzer. Mi smo imali sintisajzer koji nije ispravan i sad smo kupili nov za ovu našu kuću, da bi on mogao da svira. Đura je bio srećan kad je čuo, obradovao se. Danas nije sa nama iz zdravstvenih razloga ali dolaziće kad ozdravi i družiće se sa nama. Jako voli da svira i peva, kaže Zoran Savičić, korisnik “Naše kuće”.

U “Našoj kući” često se čuje muzika. Ekipu je pojačao Đura ali svi vole da pevaju.

– I ostali su fini, nego šta, dodaje Zoran.

Zato, kad sledeći put vidite korisnike naše kuće na gradskom trgu kako prodaju časopis ako ste u prilici kupite ga, jer ćete sigurno izmamiti osmeh na njihovom licu.

Svako ko je kupio časopis u prethodnom periodu može da računa na to da je platio jednu pesmu ovih dragih ljudi gde se muzika I smeh čuje znatno češće nego na drugim mestima.