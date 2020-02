Konkurs za kupovinu seoskih kuća za izbegla lica

Grad Kikinda obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica u vidu kupovine 15 seoskih kuća u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 9 , biti objavljen12. marta, 2020. godine na oglasnim tablama gradske uprave Kikinda i mesnih zajednica, na internet prezentaciji grada-www.kikinda.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs .

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Kikinde kroz kupovinu seoske kuće u maksimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći koji podrazumeva građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće i to u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Seoska kuća mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

Javni poziv traje do 27. aprila, 2020. godine.

Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 0230/410-164 i kod poverenika za izbeglice, adresa Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda, kancelarija 11.