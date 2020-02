KONFERENCIJA ZA NOVINARE GRADSKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE ŠABAC

Predstojeći izbori republički i lokalni od ključnog su značaja za budućnost naše Srbije, svih njenih građana, za budućnost naše dece, rekao je na konfrenciji za novinare poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Šabac dr Aleksandar Pajić i podsetio da je stranka vođena politikom predsednika Aleksandra Vučića ostvarila značajne rezultate, zbog čega spremno izlazi pred građane.

Napravili smo ogorman korak napred za bolji život svakog čoveka, za svu našu decu i njihovu budućnost, rekao je Pajić i podsetio da je pre osam godina, prethodna vlast, nedomaćinskim poslovanjem i politikom punjenja sopstvenih džepova, bogaćenjem na grbači naroda, ostavila državu u provaliji dugova, na ivici bankrota. Ozbiljnim planom i programom reformi uz svesrdnu pomoć građana, Srpska napredna stranka uspela je da Srbiju vrati na pravi put, put razvoja, o čemu svedoči činjenica da je prosečna plata danas 510 evra, da smo lider u Evropi po stopi rasta, da smo drastično povećali stopu zaposlenosti, uz stabilan ekonomski rast i stabilan dinar izgradili i kilometre auto-puteva, naglasio je Pajić.

On je govoreći o aktuelnoj gradskoj vlasti istakao da je odluka gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića, da izađe na izbore krajnje licemerna, ali očekivana. Da će bojkotovati izbore pričao je i poslanicima Evropskog parlamenta, lažući njih, kao i svoje partnere iz Saveza za Srbiju. Međutim, nešto drugo je ovde značajnije, a to je da je Nebojša Zelenović lagao građane. Lagao je svoj narod i sada, kada je pre dva dana, saopštio da ipak izlazi na izbore, očekuje da mu taj narod veruje. Neverovatno je do koje mere on potcenjuje ljude i još traži da mu veruju. Da veruju nekom ko ima sudsku presudu za krađu novca iz gradskog budžeta. Čoveku, koji tvrdi da je oslobođen, krijući istinu da je zapravo slučaj zastareo. Ali upravo taj budžet glavni razlog Zelenovićevog izlaska na izbore, kaže Pajić. Poverenik gradskog odbora posebno se osvrnuo na izjave Nebojše Zelenovića o ulaganjima u šabačka sela. Sramota je da 42 sela nemaju ni metar vodovodne mreže, a o kanalizaciji da ne govorimo. A nije nemoguće. Primera radi , u Vladimircima, od 27 sela 24 imaju vodovodnu mrežu, a i preostala tri će biti priključena uskoro. Pri tom Vladimirci spadaju u 3. zonu razvijenosti za razliku od Šapca koji je razvijeno područje, precizirao je Pajić i podvukao da Zelenović takođe sprovodi opstrukciju u vezi sa rekonstrukcijom i sanacijom Opšte bolnice u Šapcu. U ovaj projekat država je ušla pre tri godine na području čitave Srbije. Obaveza lokalne samouprave bila je izrada projekta, ali od toga do sad nema ništa. Kako je moguće da grad koji ima 4 milijarde dinara budžeta ne može da izdvoji novac za projekat, koji je od

najvećeg značaja za građane?, upitao je Pajić istakavši da je Loznica već na polovini izvođačkih radova, Valjevo je završilo projekat, a Leskovac 22 miliona evra povlači za rekonstrukciju i sanaciju bolnice.

Pajić je kritikovao i medijsku sliku u Šapcu navodeći primer raspodele sredstava na poslednjem konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz budžeta grada Šapca. Od ukupno 35.500.000,00 dinara većinu su dobili mediji koji izveštavaju samo po Zelenovićevoj volji. Od toga čak 10.000.000,00, je dobila TV Šabac, gde predstavnici SNS-a godinama nisu dobili poziv za gostovanje, precizirao je Pajić i zaključio da su izbori blizu i

da će 26. aprila, uveče Srpska napredna stranka početi pobedničko slavlje zbog oslobođenja Šapca. Jer ovi izbori biće referendum za budućnost, razvoj, napredak, Srpsku naprednu stranku i našu decu ili za lopovluk, kriminal, laž i snage mračne prošlosti oličene u Nebojši Zelenoviću i Dušanu Petroviću. Izbor je jasan za svakog Šapčanina i svakog građanina Srbije, zaključio je Pajić.

Poverenik Gradskog odbora Boban Birmančević je odgovarajući na pitanja novinara ocenio da je nedopustiva praksa gradske vlasti da otvara gradilišta bez info tabli na kojim bi morale biti istaknute informacije o izvođaču radova, ko gradi, šta radi, koji su rokovi završetka izgradnje. Pitali smo sto puta, u ime građana, nikada odgovor nismo dobili, rekao je Birmančević.

Poverenik Gradskog odbora Radivoje Mićić istakao je da prema njegovoj oceni Nebojša Zelenović nije napustio Savez za Srbiju, već je iz njega izbačen i naglasio da Zelenović nema ni stranku ni članstvo, niti glasače, što će se i potvrditi na predstojećim izborima na kojima će Srpska napredna stranka pobediti, dok će Nebojša Zelenović i Dušan Petrović doživeti potpuni debakl.

GO SNS Šabac