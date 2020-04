Kon: Život moramo da vraćamo

Prema najnovijem preseku danas do 15 časova u Srbiji je registrovano 260 novoobolelih odnosno ukupno 6890 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 3543 osobe a preminulo je petoro, saopšteno je na konferenciji za medije Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa. Hospitalizovano je ukupno 3660 pacijenata a u celoj zemlji broj pacijenata na respiratoru sada je 101.

Sada su male nade da će virus oslabiti tokom leta kako se ranije verovalo, rekao je epidemiolog Predrag Kon komentarišući izjavu čelnika Svetske zdravstvene organizacije da je preuranjeno popuštati mere kada broj zaraženih u svetu raste.

– Jasno se vidi da i na južnoj hemisferi počinje umnožavanje i prenošenje ovog virusa. Prema tome jasna je izjava da pandemija nije u zalasku nego pokazuje svoj nastavak. Pitanje je koliko će kasnije u toku ove godine, i sledeće potencijal tog virusa biti ali je to pitanje pre svega za svaku zemlju koliko je spremna, i to je suština takvog stava bar po mom tumačenju. Zemlja koja je sprema da otkriva virus, da suzbija njegovo prenošenje, koja je spremna da sagleda situaciju i proceni situaciju ne može da bude u jednakoj situaciji kao zemlje koje sada, prvenstveno na južnoj hemisferi, neposredno dolaze na udar ovog virusa- rekao je epidemiolog Kon.

-Po meni je najbolje da shvatimo da je korona virus tu pored nas i da moramo da pokušamo da se prilagodimo virusu i u mogućim uslovima napravimo maksimum – istakao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i podsetio na obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i socijalnu distancu.

Lončar je dodao da je zaštitne opreme u medicinskim ustanovama bilo dovoljno. Na mehaničkoj ventilaciji najviše je bilo 147 lica a na samom početku pandemije Srbija je imala 408 slobodnih respiratora.

– Mi ni dan danas posle toliko vremena nismo došli ni do tih respratora neračunajući aparate za anesteziju, trasnportne respiratore i respiratore koji su tada bili zauzeti. Za razliku od drugih zemalja ni u jednom trenutku nismo došli u situaciju da koristimo najlon kese za zaštitu kao druge zemlje za koje smo mislili da su bogatije i spremnije od nas. To mora da se istekne, mi smo to reagovanje imali samo zahvaljujući Aleksadnru Vučiću i njegovim vezama da nam nabavi to što je neohodno jer se u tom trenutku nije radilo o novcu već o sposobnosti i kontaktima i brzini da se nabavi neophodno, rekao je Lončar

Prošla su 34 dana od kako se sprovode mere za borbu protiv virusa korona. Kon smatra da aktuelno popuštanje mera zapravo i nije značajno i tu nije bilo mimoilaženja mišljenja struke i vlasti.

-Iskreno ni malo nismo doživeli da smo nešto popustljivi bili sa ovim prvim popuštanjima. Prvo, bar moji kontakti svi komentarišu da je preuranjeno skidanje mera. Sigurno ima i onih koji drugačije misle. Ovo je tek početak, sam start. Mislim da je racionalno da se najstarijima dozvoli da izlaze tri puta nedeljno. Zanatlije, male trgovinske radnje nema razloga da ne počnu da rade, ako primenjuju sve mere.

Mi život moramo da vraćamo, zaključio je Kon i poručio da nema mesta prevelikom strahu od popuštanja mera jer se, kako je istakao, virus nikada nije vraćao istom snagom kao prvi put.