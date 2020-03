Radno vreme svih prehrambenih prodavnica od 07-15 sati

Prateći preporuke nadležnih državnih institucija i Vlade Republike Srbije, kompanija Lidl Srbija uvodi izmene radnog vremena svojih prodavnica kako bi omogućili svim građanima da obave kupovinu, a svojim zaposlenima da stignu kućama pre 17 časova, Sve Lidl prodavnice će od sutra do daljeg raditi svakog dana od 07-15 časova.

Kompanija apeluje na svoje potrošače da u ovakvim situacijama postupaju odgovorno, poštuju vanredne mere i savete lekara da ostanu kod kuće, kao i da u prodavnicu idu onda kada je zaista neophodno i kupuju racionalno. Ukoliko se mere ograničenja kretanja budu menjale, može doći i do dodatnih promena radnog vremena Lidl prodavnica, a budući termini kupovine za starije od 65 godina biće posebno najavljeni.

Prateći preporuke nadležnih državnih institucija i Vlade Republike Srbije, radno vreme IDEA prodavnica, Roda marketa i Mercator hipermarketa širom Srbije biće od 7 do 15 časova, svakog dana u nedelji.

U skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom, menja se radno vreme svih Univerexport prodavnica. Novo radno vreme je od 7 do 15 časova, a odnosi se i na prodavnice koje posluju u okviru tržnih centara. I radno vreme svih maloprodajnih objekata “Gomex” se menja i počev od danas će biti 07:00-15:00h. I u mega marketu Maxi maloprodajniom objektu kompanije Deleze Srbija radno vreme je izmenjeno i radiće od 7-15 sati. Svi objekti mesare Matijević, takođe će raditi prema prilagođenom radnom vremenu, od 7-15 sati. I u radnjama “Mrkšićevi salaši” radiće tokom nedelje od 7 do 15 sati, a vikendom od 7 do 13 sati. Rad apoteka se takođe menja. Stesine radnje će biti otvorene od 7 do 15 sati i 30 minuta, dok će apoteke Cvejić biti otvorene za sugrađane od 7 do 16 sati i 30 minuta.