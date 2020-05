Ko stoji iza prljave kampanje protiv Lazara Gojkovića?

Srpska napredna stranka nedavno je predstavila Strategiju razvoja grada Valjeva u naredne četiri godine i promovisala kandidata za gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića.

Jasan plan, precizna strategija i ugled Gojkovića, kandidata za prvog čoveka grada na Kolubari, uzburkao je strasti među koalicionim partnerima na lokalnom nivou i naterao manjinskog partnera iz redova SPSa da pokaže svoje pravo lice. Da su u borbi za vlast spremni na sve pa i na izdaju prijatelja i koalicionih partnera, ali i na uznemiravanje građana, kojima istovremeno žele da se nametnu kao vlast, valjevski socijalisti predvođeni svojim kandidatom za gradonačelnika Đorđem Đoletom Milanovićem, pokazali su plasiranjem lažnih vesti o tobožnjem kampu za migrante, koji će navodno biti izgrađen u Valjevu.

Za plasiranje ove ordinarne laži, osnovali su i poseban portal pod nazivom „ provereno.rs“, iza koga, kako se saznaje, stoji upravo kandidat SPSa za gradonačelnika Valjeva Đorđe Đole Milanović. Za sprovođenje ovog plana, Milanović je optužio ni manje ni više nego svog protivkandidata na predstojećim izborima iz redova naprednjaka Lazara Gojkovića. Zbog te laži policija je uhapsila jednu osobu iz Valjeva, pod optužbom izazivanja panike i nereda, ali i nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, dok je na tragu još jednom saučesniku, koji je učestvovao u plasiranju lažne vesti.

Jer, kako se saznaje, nikakva izgradnja migrantskog kampa nije nikada, pa ni sada planirana u Valjevu niti je to bilo kome palo na pamet. To, naravno, ne znači da se razni politikanti neće i u budućnosti služiti temom migranata u cilju skupljanja jeftinih političkih poena. Čak i kada laži koje plasiraju uznemiravaju upravo one, kojima se preporučuju kao neko ko bi trebalo da ih predstavlja u naredne četiri godine. Ipak, izvesno je da pred birače i na ove izbore svako izlazi sa onim što ima.

Neko sa uglednim kandidatima, planom i programom, a neko sa lažnim vestima, izdajom prijatelja i uznemiravanjem javnosti. Završnu reč i u ovoj predizbornoj drami daće narod. A narod najbolje zna.

Gojković na optužbe rekao da su potpuna izmišljotina, te da je plan SNS ukoliko budu dobili poverenje građana u Valjevu da otvaraju nova radna mesta, nove investicije i puteve.

– Iskreno, pošto je reč o ogromnoj gluposti i izmišljotini nisam ni želeo da se oglašavam povodom te lažne vesti koja se pojavila na nekom portalu, ali pošto se ovo ponavlja moram da kazem da je potpuna izmišljotina da se u Valjevu i okolini pravi nekakav kamp za migrante. Dakle,ne postoji nikakav tajni dogovor vrha SNS-a u Valjevu oko otvaranja bilo kakvog kampa i ovde je reč o potpunoj, malicioznoj i brutalnoj izmisljotini. Jedino što cemo otvarati u Valjevu su novi putevi, nove investicije i nova radna mesta,kada za to dobijemo mandat 21. juna!

Do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor od kandidata SPS za gradonačelnika Valjeva Đorđa Milanovića.

(SRBIJADANAS)