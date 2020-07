Ko ima pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili navršio najmanje pet godina staža osiguranja. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalna bolest, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu staža umrlog.

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti: supružnik i vanbračni partner ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica trajali najmanje tri godine, ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava ima zajedničko dete, i to ako ispunjava određene uslove propisane Zakonom o PIO.

Udova može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršila 53 godine života; ili ako je do smrti supružnika/vanbračnog partnera ili u roku od jedne godine od dana smrti postala potpuno nesposobna za rad; ili ako je ostalo jedno ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku/vanbračnom partneru, a udova obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.

Udova koja do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera nije navršila 53 godine života, ali je navršila 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad navrši 53 godine života.

Udovac može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršio 58 godina života; ili ako je do smrti supružnika/vanbračnog partnera ili u roku od jedne godine od dana smrti postao potpuno nesposoban za rad; ili ako je ostalo jedno ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku/vanbračnom partneru, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.

Pravo na porodičnu penziju, pod istim uslovima, može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Deca (rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad koju je osiguranik/korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik/korisnik prava izdržavao), imaju pravo na porodičnu penziju: do 15 godina života bez obzira da li se školuju; do 20 godina ako pohađaju srednju školu; do 26 godina ako studiraju; dok traje nesposobnost za samostalan život i rad nastala do 15. godine života; ili dok traje nesposobnost za samostalan život i rad nastala posle 15. godine života, a pre smrti osiguranika/korisnika prava pod uslovom da ih je on izdržavao do svoje smrti.

Deca starija od 15 godina donose potvrde o školovanju jednom godišnje, odnosno potvrde o upisanoj godini na visokoškolskoj ustanovi. Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti, i to: za jednog člana 70%; za dva člana 80%; za tri člana 90%, a za četiri i više članova 100%.

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.

Ako je umrli osiguranik/korisnik prava radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na porodičnu penziju po osnovu inostranog staža odlučuje se po propisima te države.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju potrebno je podneti: izvod iz matične knjige umrlih za umrlog osiguranika/korisnika prava; izvod iz matične knjige rođenih za članove porodice za koje se podnosi zahtev, izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca izdat posle smrti osiguranika, odnosno pravosnažna sudska odluka o postojanju vanbračne zajednice; pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za supružnika iz razvedenog braka, odnosno za vanbračnog partnera po prestanku postojanja vanbračne zajednice, kao i izveštaj o povredi na radu, odnosno o profesionalnoj bolesti ako je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu ili imao profesionalno bolest, kao i ostale dokaze u zavisnosti od pojedinačne situacije, koji su navedeni na obrascu zahteva. Uz pomenute dokaze podnosioci zahteva su u obavezi da dostave i dokumenta potrebna za isplatu penzije, a opcije su navedene na obrascu zahteva.

Zahtev se podnosi filijali poslednjeg osiguranja, odnosno prema mestu prebivališta umrlog korisnika penzije (službi filijale ili ispostavi). Obrazac zahteva za ostvarivanje prava može se preuzeti u svakoj organizacionoj jedinici Fonda PIO ili odštampati sa sajta Fonda www.pio.rs/Obrasci.