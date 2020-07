Kiša je na jedan dan prekinula žetvu pšenice u kikindskom ataru. Do sada je najveći letnji posao završen na više od polovine njiva, a ukupno je pod hlebnim zrnom oko 13.000 hektara. Ove godine rod žita je podbacio usled loše godine za uzgoj tako da se prinosi kreću od dve do tri tone po hektaru, a ređe su parcele sa četiri tona. S obzirom na to da je pala neznatana količina vodenog taloga kombajni će u njive već tokom sutrašnjeg dana.