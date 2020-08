Kikindsko pozorište očekuje da počne sa radom u oktobru

Krizni štab je doneo odluku da u ponedeljak budu otvoreni bioskopi i pozorišta. Zamenica direktorka instituta Batut Darija Kisić Tepavčević rekla je za RTS da će te ustanove biti očišćene do ponedeljka, s obzirom da nisu radile duže vreme. Kada su u pitanju preventivne mere, to su sve one mere pilikom boravka u zatvorenim prostorima, navela je Darija Kisić Tepavčević. Precizirala je da je reč o fizičkoj distanci i nošenju maski. Prodavaće se duplo manje karata nego što je maksimalan kapacitet sala, a maksimalno će u salama moći da bude 500 osoba, iako su neke sale veće. Dodala je da će u svakoj ustanovi postojati redari, ali da se polazi od činjenice da je svako odgovoran za sopstveno zdravlje. Kako je rekla, pokazalo se da mere spašavaju živote i da su dovele do stabilizovanja situacija.

U Kikindi će Narodno pozorište uskoro održati sastanak povodom početka rada. Sezona inače u našem pozorištu počinje oktobra, a ukoliko to prilike dozvole sezona bi počela na vreme dok bi se do tog perioda radilo na premijeri. Pre 6 meseci kada su uvedene mere zabrane zbog virusa korona, glumci su spremali predstavu “Kovači” po tekstu Miloša Nikolića. To bi trebalo da bude i prva predstava koja će biti pred kikindskom publikom, ako situacija i dalje bude stabilna.