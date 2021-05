Na Školskom prvenstvu Srbije u džudou održanom juče u Beo gradu takmičari džudo kluba “Partizan”, učenici Gimnazije “Dušan Vasiljev”, osvojili su četiri medalje u konkurenciji 540 takmičara.

Svi takmičiri okitili su se bronzanim medaljama i to :Tara Kojić i Nađa Iličin obe u kategoriji do 52 kilograma, Dušan Kežić u kategoriji do 60 kilograma i Matej Kojić u kategoriji do 66 kilograma.