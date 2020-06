Do 5. juna, svi građani koji to do sada nisu učinili, mogu da se prijave za isplatu pomoći od 100 evra od države. Najveći broj građana to je već uradio, a juče je novac isplaćen za milion i 350 hiljada ljudi, dok je od početka isplate svakodnevno novac na račune stizao za pola miliona građana. Novac će se isplaćivati do 7. juna, a mi smo sugrađane pitali da li im i koliko znači ova pomoć.