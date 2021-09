Kikinđani se jedini u Srbiji odvažili da organizuju tradicionalni „Kup Kikinde 2021“ u sedećoj odbojci

U nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji i komplikovanih procedurama pre svega oko prelaska granice, kikindski Odbojkaški kliub invalida „Feniks“ ipak je uspeo da ugosti pet ekipa iz regiona na Međunarodnom turniru koji se održava po 11. put. Po prvi put u Kikindi su članovi OKI „Fantom“ iz Sarajeva čiji su članovi jutros na paraolimpijskim igrama osvojili bronzu. Zatim u gostima su višestruki pobednici Kupa u Kikindi, tim “Bugojno”, potom najtrofejniji klub Republike Srpske „Banja Luka“, ekipa iz Bačke OSI „Crvenka“, tim iz mađarskog grada Tatabanja i kao šesti učesnik kupa naravno domaćin OKI „Feniks“.

Doprinos veličini ovog turnira svakako daje najbolji libero na svetu i ujedno promoter Međunarodnog turnira u sedećoj odbojci Vasa Mijić koji ni ove godine nije propustio da dođe u naš grad, bodri momke i devojke na terenu i pruži im reči podrške:

– Stvarno mi je zadovoljstvo što sam sa vama već evo deset godina. Prvi put sam bio 2012.godine i uvek mi je drago što sam u prilici da dođem. Želim Vam puno lepih trenutaka u Kikindi, želim da se dobro družite i bolje upoznate. Podržavam paraolimpijski sport. Od 1991. godine datira moje prijateljstvo sa članovima kluba „Feniks“. Čestitam organizatoru na entuzijazmu da uopšte održi ovo takmičenje. Dobro je da lokalna zajednica stoji iza toga i pomaže. Sport zaslužuje podršku a posebno paraolimpijski koji je skrajnut. Razlike ne sme da bude jer razlike nema, kaže Vasa Mijić, promoter turnira.

– Posle jedne godine pauze dočekali smo nama jako drago prijatelje. Mi odlazimo kod njih kad god smo u prilici ali nam je jako bitno što i oni žele da dođu kod nas, da igraju i da vide grad. Ovo je jedini turnir koji se u sedećoj odbojci održava ove godine u Srbiji. Učešće je uzelo manje ekipa nego ranijih godina. Imamo pet gostujućih timova. Zbog prelaska granice i komplikacija oko papira zadovoljni smo i ovim brojem učesnika, kaže Branislav Dragin, trener odbojkaškog kluba invalida „Feniks“.

– Kikinda radi na unapređenju paraolimpijskih sportova. Svugde je skrajnut paraolimpijski sport a mi smo to prepoznali kao svoju šansu i želimo to da promenimo, da budemo po tome prepoznatljivi, a jednog dana da možda budemo i Centar paraolimpijskih sportova. Zbog dobrih uslova za to u Kikindi, to je prepoznao i Komitet za paraolimpijske sportove i spreman je da ulaže u sportske kapacitete namenjene paraolimpijcima, rekao je Dragan Pecarski, član gradskog veća zadužen za sport.

Odbojkaški klub invalida “Feniks” iz Kikinde trenutno se takmiči u prvetsvu Srbije i nadaju se da će do kraja godine prvenstvo započeti. Inače se godinama takmiče i poslednji su prvaci Prvestva Mađarske do pandemije.

Favoriti današnjeg Kupa u Kikindi su naravno „Fantomi“, a ko poznaje sedeću odbojku taj za šta znači reč „Fantomi“. Prilika da svečano otvori turnir pripala je gradonačelniku Kikinde Nikolu Lukaču koji je pozvao goste da uživaju u našem gradu, gradu sporta i gradu dobrih ljudi. Takođe je rekao da su svi pobednici bez obzira na konačan rezultat.