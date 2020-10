Kikinđani sa kojima smo razgovarali rekli strogo NE rijaliti programima

Mnogi od nas ne shvataju zašto se rijaliti programima daje toliki prostor u elektronskim medijima. Na drugoj strani, velik je broj onih koji rado prate ove sadržaje. O rijaliti programima i šansi da se ograniče na noćno emitovanje razgovarali smo sa našim sugrađanima.

Krajem prošle godine pokrenuta je široko podržana inicijativa da se rijaliti programi ograniče. Potpisalo ju je više od 40.000 građana.U REM-u inicijativa da se emitovanje rijalitija ograniči nije stigla do stola. Predlog dva člana tog tela da se to pitanje uvrsti na dnevni red, završen je rezultatom pet prema četiri u korist rijalitija. Potom je sredinom ove godine, savet Regulatornog tela za elektronske medije naložio stručnoj službi tog tela da izradi obavezujući Pravilnik o vremenu emitovanja rijalitija, prema kojem će emitovanje tog programa biti ograničeno od 23h do 6 sati ujutru. Na ovu temu razgovarali smo sa našim sugrađanima. Strogih su stavova da rijaliti programe treba i u potpunosti zabraniti.

Fenomen rijaliti programa nepoželjno je evaluirao u rijaliti televizije gde je ovakav vid programa čini se celodnevni, bez bilo kakvih kvalitetnih sadržaja, edukativnih emisija, informativnih programa. Da je više odgovornosti rijaliti program ne bi stvarao toliko protivnika kada bi sam sadržaj bio kvalitetniji. Na ovaj način ima izuzetno loš uticaj na mlade, ali i na celo društvo. Mi smo u Kikindi očito zatekli samo sugrđane koji ne gledaju riajiti programe. Ali činjenica je da ih velika većina prati.

Kako bi zaštitili maloletnike od sadržaja koji se mogu videti u rijaliti programima, u Crnoj Gori su ih stavili pod šifru. U susednoj BiH takav sadržaj se emituje samo posle ponoći do 6.00 ujutru, dok u Hrvatskoj to nije posebno regulisano. U Srbiji, sud o inicijativi da se ograniči vreme emitovanja rijalitija daće narodni poslanici, ali samo ukoliko pre toga dobiju pozitivno mišljenje Vlade. Put do plenuma će biti dug.